La Fórmula 1 o el Mundial de Resistencia: la noticia de Franco Colapinto que rompió los esquemas

Franco Colapinto atraviesa días de descanso y trabajo para revertir un año difícil en Alpine . Su continuidad en la Fórmula 1 está envuelta en rumores que incluyen desde la IndyCar hasta un ambicioso proyecto con Sebastian Vettel en un nuevo equipo.

En Enstone , sede de Alpine , trabajan para mejorar lo hecho en esta temporada y proyectar el futuro. Sin embargo, el piloto argentino convive con versiones que lo vinculan fuera de la escudería: desde un paso a la IndyCar hasta una posible llegada al WEC . Por ahora, lo único confirmado es que seguirá en Alpine hasta fin de año.

En medio de un año agitado, con la salida de Christian Horner de Red Bull como punto de máxima tensión, surgió la versión de que Horner y Flavio Briatore , junto a Bernie Ecclestone , buscarían comprar Alpine y formar un nuevo equipo, con Colapinto como uno de los pilotos y Sebastian Vettel en el proyecto.

El cuatro veces campeón del mundo aclaró que no volverá como piloto: “Como piloto, no voy a volver a la Fórmula 1. Esos días ya pasaron. Pero quizás asumir alguna función sea absolutamente concebible”.

Vettel reconoció que probó un coche de resistencia por interés, aunque no avanzó ningún proyecto en ese sentido. Su regreso a la F1, esta vez fuera del habitáculo, podría encajar en los planes de un nuevo equipo.

Un futuro abierto para Colapinto

No hay certezas de que el 2025 de Franco Colapinto esté ligado a Vettel o a un nuevo proyecto. Pero en la Fórmula 1, las negociaciones se tejen con anticipación y discreción. Las palabras del alemán podrían ser una pista de que algo se está moviendo en los boxes, y el piloto argentino podría estar en la conversación.