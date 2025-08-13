de último momento

La Fórmula 1 o el Mundial de Resistencia: la noticia de Franco Colapinto que rompió los esquemas

El argentino Franco Colapinto seguirá en Alpine hasta fin de año, mientras crecen las versiones sobre un nuevo proyecto en la Fórmula 1. Mirá qué pasó.

Franco Colapinto vive días de incertidumbre en Alpine.

Franco Colapinto vive días de incertidumbre en Alpine.

Colapinto, Alpine y la incertidumbre sobre 2025

En Enstone, sede de Alpine, trabajan para mejorar lo hecho en esta temporada y proyectar el futuro. Sin embargo, el piloto argentino convive con versiones que lo vinculan fuera de la escudería: desde un paso a la IndyCar hasta una posible llegada al WEC. Por ahora, lo único confirmado es que seguirá en Alpine hasta fin de año.

Lee además
Franco Colapinto recibió un importante reconocimiento de la F1 y comparte lugar con Fangio
Hizo historia

Franco Colapinto recibió un importante reconocimiento de la F1 y comparte lugar con Fangio
El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?
Actualidad mala

El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?

El rumor que sacude el paddock de la Fórmula 1

En medio de un año agitado, con la salida de Christian Horner de Red Bull como punto de máxima tensión, surgió la versión de que Horner y Flavio Briatore, junto a Bernie Ecclestone, buscarían comprar Alpine y formar un nuevo equipo, con Colapinto como uno de los pilotos y Sebastian Vettel en el proyecto.

Vettel habla sobre su regreso a la Fórmula 1

El cuatro veces campeón del mundo aclaró que no volverá como piloto: “Como piloto, no voy a volver a la Fórmula 1. Esos días ya pasaron. Pero quizás asumir alguna función sea absolutamente concebible”.

Vettel reconoció que probó un coche de resistencia por interés, aunque no avanzó ningún proyecto en ese sentido. Su regreso a la F1, esta vez fuera del habitáculo, podría encajar en los planes de un nuevo equipo.

Un futuro abierto para Colapinto

No hay certezas de que el 2025 de Franco Colapinto esté ligado a Vettel o a un nuevo proyecto. Pero en la Fórmula 1, las negociaciones se tejen con anticipación y discreción. Las palabras del alemán podrían ser una pista de que algo se está moviendo en los boxes, y el piloto argentino podría estar en la conversación.

Temas
Seguí leyendo

Colapinto chocó en Hungría: mirá la fuerte decisión que tomó Alpine y cómo está su salud

Terror en Hungría: Colapinto chocó a 250 km/h y Alpine rompió el silencio

¿Por qué Alpine falló con Colapinto? Investigan el insólito problema en Hungría

Franco Colapinto salió a poner el pecho: las frases que movieron el avispero en Alpine

¿Franco Colapinto recibe el apoyo que merece? La fuerte crítica que dejó dudas

Un Franco Colapinto a lo Rambo luego de un flojo GP de Hungría ¿A quién bardeó?

Franco Colapinto no pudo ni con el auto ni con su equipo: esto pasó en Hungría

El pit stop que arruinó la carrera de Franco Colapinto ¿Error que cuesta caro?

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra mendocina va por los tres puntos.
por la victoria

La Lepra choca con Boca: conocé las formaciones de ambos equipos

Las Más Leídas

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Las mujeres fueron detenidas en pleno centro de Mendoza en la previa de un posible robo.
Seguimiento de cámaras

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina video
Qué incómodo

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza
La defensa agotó todas las instancias

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

Te Puede Interesar

La justicia de General Alvear lidera una causa por abuso sexual infantil que puede destapar otros delitos. 
hay un imputado

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

Por Pablo Segura
Los cambios que se vienen para las Residencias Médicas no tendrán gran impacto en Mendoza.
Salud

El cambio histórico que Nación dispuso para el examen de las Residencias Médicas: el impacto en Mendoza

Por Natalia Mantineo
La ministra Mercedes Rus presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno de Mendoza.
Proyecto de ley

El Gobierno de Mendoza busca reformar el Código Procesal Penal para que la Justicia trabaje de tarde

Por Sitio Andino Política