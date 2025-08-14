Para tener en cuenta

La Lepra recibe a Boca: cuáles son los detalles que tendrá el operativo de seguridad

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra Boca Juniors y a continuación te contamos todo sobre el ingreso al Malvinas. No te lo pierdas.

El Malvinas Argentinas se prepara para recibir a más de 30.000 personas en el duelo entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors.

El Malvinas Argentinas se prepara para recibir a más de 30.000 personas en el duelo entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, confirmó que se desplegarán 700 efectivos policiales, a los que se sumarán entre 150 y 200 agentes de seguridad privada, además de personal destinado al Parque General San Martín por los festejos del Día del Niño.

La Lepra mendocina va por los tres puntos.
por la victoria

La Lepra choca con Boca: conocé las formaciones de ambos equipos
Independiente Rivadavia perdió ante Estudiantes y Godoy Cruz fue derrotado por Gimnasia.  
mala jornada

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

“Habilitamos las puertas tres horas antes porque vamos a tener mucha concurrencia de gente. Las requisas serán muy exhaustivas y el ingreso será únicamente con DNI físico”, detalló Amat.

Controles, ingresos y tecnología para el partido de fútbol

Las puertas del estadio se abrirán a las 17:30 para permitir un ingreso ordenado y realizar los controles. Además, se aplicará el programa Tribuna Segura, con cámaras de identificación facial, bodycams y monitoreo integral.

Sobre la disposición del público, Amat explicó: “Boca tiene habilitada la Popular Norte y la Platea Cubierta Norte. Independiente Rivadavia ocupará Popular Sur, Platea Cubierta Sur y Platea Central”.

Se establecerán pulmones de seguridad en la Platea Descubierta y divisiones con vallas y personal de seguridad en la Platea Cubierta. El público visitante ingresará por el Apeadero Norte, mientras que el local lo hará por el Apeadero Sur y la Playa Oficial.

Mendoza y su capacidad para partidos de fútbol con ambas hinchadas

Habrá un control especial en el Arco de Desaguadero para escoltar a los colectivos de hinchas xeneizes.

Amat también remarcó que Mendoza está preparada para recibir partidos con ambas parcialidades, como ya sucede en la Copa Argentina y torneos internacionales, pero advirtió: “Si se decide que vuelva el público visitante, debe ser una voluntad política clara y no solo por beneficios económicos”.

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

