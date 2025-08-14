La Lepra recibe a Boca: cuáles son los detalles que tendrá el operativo de seguridad

El Malvinas Argentinas se prepara para recibir a más de 30.000 personas en el duelo entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia se prepara para recibir a Boca Juniors este domingo desde las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas , por la quinta fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025. El partido contará con un imponente operativo de seguridad diseñado para albergar a más de 30.000 personas .

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat , confirmó que se desplegarán 700 efectivos policiales , a los que se sumarán entre 150 y 200 agentes de seguridad privada , además de personal destinado al Parque General San Martín por los festejos del Día del Niño.

mala jornada Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

por la victoria La Lepra choca con Boca: conocé las formaciones de ambos equipos

“Habilitamos las puertas tres horas antes porque vamos a tener mucha concurrencia de gente. Las requisas serán muy exhaustivas y el ingreso será únicamente con DNI físico”, detalló Amat.

Las puertas del estadio se abrirán a las 17:30 para permitir un ingreso ordenado y realizar los controles. Además, se aplicará el programa Tribuna Segura , con cámaras de identificación facial , bodycams y monitoreo integral.

Sobre la disposición del público, Amat explicó: “Boca tiene habilitada la Popular Norte y la Platea Cubierta Norte. Independiente Rivadavia ocupará Popular Sur, Platea Cubierta Sur y Platea Central”.

Se establecerán pulmones de seguridad en la Platea Descubierta y divisiones con vallas y personal de seguridad en la Platea Cubierta. El público visitante ingresará por el Apeadero Norte, mientras que el local lo hará por el Apeadero Sur y la Playa Oficial.

Mendoza y su capacidad para partidos de fútbol con ambas hinchadas

Habrá un control especial en el Arco de Desaguadero para escoltar a los colectivos de hinchas xeneizes.

Amat también remarcó que Mendoza está preparada para recibir partidos con ambas parcialidades, como ya sucede en la Copa Argentina y torneos internacionales, pero advirtió: “Si se decide que vuelva el público visitante, debe ser una voluntad política clara y no solo por beneficios económicos”.