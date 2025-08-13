por la victoria.

La Lepra choca con Boca: conocé las formaciones de ambos equipos

El Cluib Sportivo Independiente Rivadavia recibe al Xeneize por una nueva fecha del Torneo Clausura. Mirá qué equipo pone cada escuadra.

La Lepra mendocina va por los tres puntos.

Cómo viene la mano con la Lepra

El gran interrogante es la presencia del paraguayo Alex Arce, que sufrió una lesión muscular, no se entrenó con el plantel y es duda para el choque. En caso de no llegar, su lugar sería ocupado por Fabrizio Sartori.

Independiente Rivadavia perdió ante Estudiantes y Godoy Cruz fue derrotado por Gimnasia.  
Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?
¡Nada de copado! No fue la noche de la Lepra que jugó mal y perdió ante un efectivo Estudiantes

Además, Matías Fernández podría ingresar por Thomas Ortega para reforzar el mediocampo. El probable equipo azul sería: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández o Thomas Ortega; Kevin Retamar, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

La Lepra viene de caer 2-1 ante Estudiantes en La Plata, se ubica décima en el Grupo A con 4 puntos y mantiene viva la ilusión de meterse en la Copa Sudamericana 2025.

Russo mete mano en un Boca que no gana

Por el lado del Xeneize, Miguel Ángel Russo llega con la obligación de cortar la racha negativa: el sábado pasado empató 1-1 con Racing y sigue sin sumar de a tres. En la última práctica sorprendió al sacar a Rodrigo Battaglia de la zaga, pese a haber llegado como uno de los defensores más destacados de Sudamérica.

El DT probó dos defensas distintas: en una alineó a Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; en la otra, a Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Frank Fabra. La presencia del colombiano Fabra generó rechazo en redes, donde muchos pidieron al juvenil Zampieri.

Según el cuerpo técnico, los que aprobaron ante Racing fueron Pellegrino, Leandro Paredes, Alan Velasco, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. A pesar de los cambios, Russo podría inclinarse por la primera defensa, con el regreso de Ayrton Costa como titular.

