Felicidad millonaria

River Plate se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 con Armani como héroe

Por penales, River venció a Libertad y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores en un partido para el infarto.

El Club Atlético River Plate dio el batacazo y avanzó gracias al arquero Franco Armani.

El Club Atlético River Plate dio el batacazo y avanzó gracias al arquero Franco Armani.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético River Plate avanzó a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2025 tras vencer 3-1 en la tanda de penales a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos en un partido disputado en el estadio Monumental.

2025_08_250821722
La alegr&iacute;a del t&eacute;cnico millonario, Marcelo Gallardo.

La alegría del técnico millonario, Marcelo Gallardo.

El resultado global terminó 1-1, ya que en la ida jugada en Asunción ambos equipos habían empatado sin goles.

Lee además
River tiene que ganar porque la serie está en tablas.
el Millo en casa

River busca el paso a cuartos ante Libertad: hora, formaciones y dónde verlo
Marcelo Gallardo destacó la evolución táctica de River y explicó por qué cambió la posición de Portillo en el triunfo frente a Godoy Cruz.
sigue sumando

Marcelo Gallardo encendió la intriga en River: qué dijo sobre los lesionados y el dinero invertido

Franco Armani, héroe en los penales

La clasificación de River Plate tuvo como gran figura a Franco Armani, quien atajó el remate de Marcelo Fernández. Además, Jorge Recalde falló su disparo al palo y Hernesto Caballero lo envió desviado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/1958730719368262069&partner=&hide_thread=false

En el Millonario anotaron desde los doce pasos Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta, mientras que Marcos Acuña no pudo convertir. Para Libertad, el único gol fue de Diego Viera.

River Plate
El Club Atlético River Plate avanzó a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2025.

El Club Atlético River Plate avanzó a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2025.

Los goles en los 90 minutos

El equipo de Marcelo Gallardo abrió el marcador a los 29 minutos con un gol de Sebastián Driussi, quien aprovechó un rebote en el área tras un disparo de Facundo Colidio.

Sin embargo, a los 43’ apareció Robert Rojas, ex jugador del Millonario, quien de cabeza igualó el encuentro y puso el 1-1 que obligó a la definición por penales.

Expulsión y resistencia con diez jugadores

En el inicio del segundo tiempo, Giuliano Galoppo fue expulsado por doble amarilla, dejando a River Plate con un hombre menos. A pesar de la desventaja numérica, el conjunto de Núñez se mantuvo firme en defensa y resistió los avances paraguayos hasta llegar a los penales.

Próximo rival: Palmeiras

Con esta clasificación, River Plate enfrentará en cuartos de final a Palmeiras, que eliminó a Universitario de Perú con un 4-0 global. Antes, el equipo de Núñez deberá visitar a Lanús el lunes 29 de agosto por el Torneo Clausura.

Síntesis del partido

Copa Libertadores 2025 – Octavos de final (vuelta)

  • River Plate (ARG) 1 (3) – (1) 1 Libertad (PAR)

  • Estadio: Monumental

  • Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

  • VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Goles:

  • PT 29’ Sebastián Driussi (River)

  • PT 43’ Robert Rojas (Libertad)

Penales convertidos: Ignacio Fernández, Miguel Borja, Lucas Martínez Quarta (River); Diego Viera (Libertad).

Penales errados: Marcos Acuña (River); Jorge Recalde, Hernesto Caballero, Marcelo Fernández (Libertad).

Temas
Seguí leyendo

Durísima derrota del Tomba ante River ¿A cuánto quedó del descenso?

Ida vibrante en Paraguay: River rescató un empate ante Libertad por la Copa Libertadores

A qué hora juega River vs Libertad por la Copa Libertadores 2025

El Tomba luchó, pero no le alcanzó y quedó eliminado en octavos de la Copa Sudamericana

El festival de boxeo Cuna de Campeones III, no contará con Juan Carrasco

El Metrotranvía suspende el servicio por el partido del Tomba y Atlético Mineiro: la zona afectada

Se disputa la cuarta fecha de la temporada de pista: lugar, hora y cómo viene el torneo de Ciclismo

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un "bobazo": volvete loco con nosotros

Las Más Leídas

Se recuperaron más de $95 millones a favor de los vecinos de San Rafael. video
Promedio de 120 denuncias mensuales

San Rafael: más de 900 vecinos recuperaron su dinero tras reclamos en Defensa del Consumidor

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron alrededor de las 14:30
Atención

Fuertes ráfagas de viento Zonda llegaron al llano en Mendoza

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor sigue cerrado.
Alta Montaña

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor continúa cerrado

Cómo está hoy el Paso Los Libertadores este viernes 22 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un bobazo: volvete loco con nosotros
automovilismo

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un "bobazo": volvete loco con nosotros

Te Puede Interesar

Operativo especial en General Alvear por el paso de hinchas chilenos tras los intendentes en Avellaneda.
Mirá el video

Operativo especial en General Alvear para escoltar a los hinchas chilenos tras los incidentes en Avellaneda

Por Pablo Segura
El incendio afectó a tres terrenos donde hay cabañas y casas de fin de semana. 
importante operativo policial

Un incendio de pastizales terminó destruyendo casas y quinchos en Maipú

Por Pablo Segura
El diputado nacional Álvaro Fernando Martínez forma parte de las filas libertarias. 
Acuerdo LLA+CM

Qué dijo Álvaro Martínez sobre su viraje y la decisión de sumarse a una lista con cornejistas

Por Cecilia Zabala