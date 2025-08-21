River Plate se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 con Armani como héroe

El Club Atlético River Plate avanzó a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2025 tras vencer 3-1 en la tanda de penales a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos en un partido disputado en el estadio Monumental.
Por penales, River venció a Libertad y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores en un partido para el infarto.
El resultado global terminó 1-1, ya que en la ida jugada en Asunción ambos equipos habían empatado sin goles.
La clasificación de River Plate tuvo como gran figura a Franco Armani, quien atajó el remate de Marcelo Fernández. Además, Jorge Recalde falló su disparo al palo y Hernesto Caballero lo envió desviado.
En el Millonario anotaron desde los doce pasos Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta, mientras que Marcos Acuña no pudo convertir. Para Libertad, el único gol fue de Diego Viera.
El equipo de Marcelo Gallardo abrió el marcador a los 29 minutos con un gol de Sebastián Driussi, quien aprovechó un rebote en el área tras un disparo de Facundo Colidio.
Sin embargo, a los 43’ apareció Robert Rojas, ex jugador del Millonario, quien de cabeza igualó el encuentro y puso el 1-1 que obligó a la definición por penales.
En el inicio del segundo tiempo, Giuliano Galoppo fue expulsado por doble amarilla, dejando a River Plate con un hombre menos. A pesar de la desventaja numérica, el conjunto de Núñez se mantuvo firme en defensa y resistió los avances paraguayos hasta llegar a los penales.
Con esta clasificación, River Plate enfrentará en cuartos de final a Palmeiras, que eliminó a Universitario de Perú con un 4-0 global. Antes, el equipo de Núñez deberá visitar a Lanús el lunes 29 de agosto por el Torneo Clausura.
Copa Libertadores 2025 – Octavos de final (vuelta)
River Plate (ARG) 1 (3) – (1) 1 Libertad (PAR)
Estadio: Monumental
Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)
Goles:
PT 29’ Sebastián Driussi (River)
PT 43’ Robert Rojas (Libertad)
Penales convertidos: Ignacio Fernández, Miguel Borja, Lucas Martínez Quarta (River); Diego Viera (Libertad).
Penales errados: Marcos Acuña (River); Jorge Recalde, Hernesto Caballero, Marcelo Fernández (Libertad).