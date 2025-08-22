Operativo especial en General Alvear para escoltar a los hinchas chilenos tras los incidentes en Avellaneda

Operativo especial en General Alvear por el paso de hinchas chilenos tras los intendentes en Avellaneda.

La Policía de Mendoza desplegó un operativo especial para recibir y acompañar por todo General Alvear a un grupo de hinchas chilenos que regresaban del partido entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellanada, el cual terminó con serios incidentes.

Los simpatizantes, que se movilizaban en dos colectivos, fueron encapsulados por efectivos de la Policía de Mendoza , con el apoyo de Gendarmería Nacional Argentina y atravesaron la Ruta Nacional 188.

Lo hicieron a baja velocidad, lo que generó las quejas de los simpatizantes, quienes denunciaron que las fuerzas de seguridad están haciendo el traslado “muy lento” y que incluso en San Luis estuvieron retenidos por varias horas.

Es que, tras la brutal batalla campal ocurrida en Avellaneda, los simpatizantes chilenos fueron esperados por los efectivos y para prevenir nuevos incidentes, se desplegó un importante operativo.

Fuentes policiales dijeron que este tipo de intervenciones se realiza “con cada una de las hinchadas que pasa por la provincia”.

Ahora bien,a los incidentes se le sumó la situación en Alta Montaña, donde las intensas nevadas mantienen cerrado el paso Los Libertadores. Peor aún, el pronóstico indica que recién podría reabrirse el domingo, por lo que los efectivos decidieron que, desde General Alvear, los hinchas fueran derivados hacia el sur del país.

Por ende, cruzarán la cordillera a través de Neuquén, señalaron desde Gendarmería Nacional Argentina.

Los hinchas querían cruzar por Mendoza, debido a que aseguraron que en la provincia tienen “conocidos” que podrían recibirlos en el caso que tuvieran que esperar para la habilitación del cruce a Chile.

Otras fuentes consultadas por este diario indicaron que estos dos colectivos que cruzaron por General Alvear son los primeros que salieron desde Buenos Aires, debido a que recién anoche liberaron a un centenar de simpatizantes que habían quedado detenidos en Avellaneda.

En las próximas horas se definirá por dónde cruzarán a Chile esos hinchas.

Producción periodística: TVA General Alvear.