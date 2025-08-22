dale lepra

La Lepra busca la recuperación ante Tigre: hora, formación y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Matador por una nueva fecha del fútbol de Primera. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra busca imponer su fútbol (Foto: Prensa CSIR).

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia se presenta en Victoria para enfrentar a Tigre este viernes 22 de agosto de 2025, desde las 20:00 (hora de Argentina), por la fecha 6 del Torneo Clausura de fútbol 2025. El encuentro se podrá ver en vivo a través de TNT Sports y lo seguís por Sitio Andino.

La actualidad de la Lepra y el Matador

Con solo 4 puntos en cinco partidos, Independiente Rivadavia sabe que no tiene margen de error. La derrota en la Bombonera dejó heridas futbolísticas y anímicas, y ahora buscará revancha en una cancha siempre complicada.

El objetivo es claro: sumar sí o sí para no alejarse de la pelea por la clasificación y cortar la racha negativa. Ganar en Victoria sería un envión enorme para encarar con otro ánimo la segunda parte del Clausura.

Tigre llega entonado tras derrotar 2-1 a Racing y se acomodó en la zona A con 7 puntos en 5 partidos. Sin embargo, la presión y la necesidad están del lado mendocino: la Lepra no puede volver a Mendoza con las manos vacías.

Lo que se viene para la Lepra

Se medirá, en condición de local, ante Argentinos Juniors el sábado 30 en el Bautista Gargantini. Este cotejo se desarrollará desde las 17hs.

La síntesis de la Lepra

Los resultados del fútbol de Primera

Las posiciones del fútbol de Primera

