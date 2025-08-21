Malas noticias

El festival de boxeo Cuna de Campeones III, no contará con Juan Carrasco

El boxeador Juan Carrasco, por decisión de su equipo de trabajo y los organizadores del evento, no formará parte del festival de Boxeo del próximo viernes 29.

El festival de boxeo en el Polimeni no contará con la actuación de Juan Carrasco.

Por Sitio Andino Deportes

El Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni de Las Heras será el escenario de boxeo que albergará la tercera edición del "Cuna de Campeones" capítulo III, en donde sobresale el combate que disputará la mendocina Brisa Alfonzo (6-1-1, 1KO), tercera en el ranking pluma de la Federación Argentina de Box y aspirante a la corona nacional en la categoría superpluma.

En esa cartelera también figuraba el nombre de Juan Carrasco, uno de los mayores exponente con los que cuenta el boxeo en Mendoza.

Alfonso quiere imponer su boxeo.
polideportivo

Mendoza tiene boxeo del bueno esta noche: mirá las peleas profesionales que habrá en el Polimeni
Marco García (Foto gentileza). video
Gran chance en septiembre

El boxeo mendocino apunta alto: Marco García va por el cinturón Latino de la OMB

La muerte repentina de su padre sin dudas caló hondo en el pecho de "El Titán". Por esa razón, su equipo de trabajo que integran los entrenadores Pablo Chacón y Armando Andrada junto al preparador físico Pablo Stahringer y el psicólogo Sebastián López, decidió, de manera conjunta con los integrantes de la Promotora Padolfino Box, que Carrasco no intervenga en la velada de carácter internacional para preservarlo.

image

“Debemos preservar a la persona” señaló el promotor de boxeo Jorge Pandolfino

“Este es un trabajo de todos los días que requiere de mucho esfuerzo y concentración, muchos compromisos que uno toma con sponsors, el Gobierno, municipio, Subsecretaria de Deportes, y vamos arreglando cosas y se van presentando otras que a veces no se tienen en cuenta y tenemos que resolverlo” dijo Jorge Pandolfino.

“Más allá de lo que ha sucedido con Juan (Carrasco) que no está en condiciones de pelear, también estamos contentos porque Alfredo “Coqui” Soto, compañero de entrenamiento de Juancito, ante esta situación se ofreció, ya que es de la misma categoría, mismo peso. Lo aceptaron en la Cadena FOX y está todo solucionado afortunadamente. Será una pelea en la que vamos a tener la suerte de ver al campeón FEDELATIN en el Vicente Polimeni, en uno de los combates más importantes del año” auguró el empresario.

“A Juan lo veía más animado, con más ganas para entrenarse, pero la muerte repentina de su papá le golpeó y más siendo una persona con muchas presiones psíquicas. No es fácil, no es sencillo para cualquier persona con una situación de esta índole” explicó el máximo responsable de la promotora.

“Creo que la decisión tomada para preservarlo es la acertada. Como promotora y como deportista, hablo a nivel personal, uno debe cuidar a todos los chicos, no podíamos ser menos con Juan que hoy necesita que nosotros entendamos su situación y lo acompañemos, no hay que olvidarse que atrás de un deportista hay una persona” .

image

“Está destruido anímicamente” dijo Pablo Chacón

"Desgraciadamente, la desaparición física del papá de Juan Carrasco hace unos días ha calado hondo en Juan. Él está muy mal, y como equipo decidimos la baja. Juan quiere pelear, pero vemos que no está en condiciones, su familia nos ha dicho que lleva varias noches sin dormir" dijo el ex bronce olímpico y campeón del mundo.

El 29 de agosto el boxeo presente en el Vicente Polimeni

La velada es organizada por la Promotora Pandolfino Box, patrocinada por la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de Mendoza y fiscalizada por la Federación Mendocina de Box. La señal internacional Fox será la encargada de la televisación.

El Tomba luchó, pero no le alcanzó y quedó eliminado en octavos de la Copa Sudamericana

El Metrotranvía suspende el servicio por el partido del Tomba y Atlético Mineiro: la zona afectada

Se disputa la cuarta fecha de la temporada de pista: lugar, hora y cómo viene el torneo de Ciclismo

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un "bobazo": volvete loco con nosotros

Se presentó en San Rafael, el Mendocino de Regularidad: de qué se trata esta movida con autos clásicos

Rugby tag: Tunuyán impulsa un deporte inclusivo y sin contacto en las escuelas

River busca el paso a cuartos ante Libertad: hora, formaciones y dónde verlo

Juegos Panamericanos: repasá cómo les fue a los mendocinos en una nueva jornada

