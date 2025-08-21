El festival de boxeo Cuna de Campeones III, no contará con Juan Carrasco

El Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni de Las Heras será el escenario de boxeo que albergará la tercera edición del "Cuna de Campeones" capítulo III, en donde sobresale el combate que disputará la mendocina Brisa Alfonzo (6-1-1, 1KO), tercera en el ranking pluma de la Federación Argentina de Box y aspirante a la corona nacional en la categoría superpluma.

En esa cartelera también figuraba el nombre de Juan Carrasco , uno de los mayores exponente con los que cuenta el boxeo en Mendoza.

La muerte repentina de su padre sin dudas caló hondo en el pecho de "El Titán". Por esa razón, su equipo de trabajo que integran los entrenadores Pablo Chacón y Armando Andrada junto al preparador físico Pablo Stahringer y el psicólogo Sebastián López, decidió, de manera conjunta con los integrantes de la Promotora Padolfino Box, que Carrasco no intervenga en la velada de carácter internacional para preservarlo.

“Este es un trabajo de todos los días que requiere de mucho esfuerzo y concentración, muchos compromisos que uno toma con sponsors, el Gobierno, municipio, Subsecretaria de Deportes, y vamos arreglando cosas y se van presentando otras que a veces no se tienen en cuenta y tenemos que resolverlo” dijo Jorge Pandolfino.

“Más allá de lo que ha sucedido con Juan (Carrasco) que no está en condiciones de pelear, también estamos contentos porque Alfredo “Coqui” Soto, compañero de entrenamiento de Juancito, ante esta situación se ofreció, ya que es de la misma categoría, mismo peso. Lo aceptaron en la Cadena FOX y está todo solucionado afortunadamente. Será una pelea en la que vamos a tener la suerte de ver al campeón FEDELATIN en el Vicente Polimeni, en uno de los combates más importantes del año” auguró el empresario.

“A Juan lo veía más animado, con más ganas para entrenarse, pero la muerte repentina de su papá le golpeó y más siendo una persona con muchas presiones psíquicas. No es fácil, no es sencillo para cualquier persona con una situación de esta índole” explicó el máximo responsable de la promotora.

“Creo que la decisión tomada para preservarlo es la acertada. Como promotora y como deportista, hablo a nivel personal, uno debe cuidar a todos los chicos, no podíamos ser menos con Juan que hoy necesita que nosotros entendamos su situación y lo acompañemos, no hay que olvidarse que atrás de un deportista hay una persona” .

image

“Está destruido anímicamente” dijo Pablo Chacón

"Desgraciadamente, la desaparición física del papá de Juan Carrasco hace unos días ha calado hondo en Juan. Él está muy mal, y como equipo decidimos la baja. Juan quiere pelear, pero vemos que no está en condiciones, su familia nos ha dicho que lleva varias noches sin dormir" dijo el ex bronce olímpico y campeón del mundo.

El 29 de agosto el boxeo presente en el Vicente Polimeni

La velada es organizada por la Promotora Pandolfino Box, patrocinada por la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de Mendoza y fiscalizada por la Federación Mendocina de Box. La señal internacional Fox será la encargada de la televisación.