River busca el paso a cuartos ante Libertad: hora, formaciones y dónde verlo

El Club Atlético River Plate se mide contra Libertad de Paraguay en la vuelta de los octavos de la Copa Conmebol Libertadores. Mirá los detalles del duelo.

River tiene que ganar porque la serie está en tablas.

River recibe a Libertad este jueves, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2025. Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y conocé todo los detalles del cotejo entre el Millo y los paraguayos.

El encuentro se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

Marcelo Gallardo destacó la evolución táctica de River y explicó por qué cambió la posición de Portillo en el triunfo frente a Godoy Cruz.
sigue sumando

Marcelo Gallardo encendió la intriga en River: qué dijo sobre los lesionados y el dinero invertido
El Tomba no pudo hacer pie.
Derrota que duele

Durísima derrota del Tomba ante River ¿A cuánto quedó del descenso?

Tras el 0-0 en Paraguay, el conjunto argentino busca hacerse fuerte de local para sellar el pase a cuartos. De avanzar, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

Probables formaciones de River vs Libertad por Copa Libertadores

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y S. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Cómo ver en vivo River vs Libertad

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

