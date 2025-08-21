River busca el paso a cuartos ante Libertad: hora, formaciones y dónde verlo

River tiene que ganar porque la serie está en tablas.

Por Sitio Andino Deportes







River recibe a Libertad este jueves, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2025. Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y conocé todo los detalles del cotejo entre el Millo y los paraguayos.

El encuentro se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

Tras el 0-0 en Paraguay, el conjunto argentino busca hacerse fuerte de local para sellar el pase a cuartos. De avanzar, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

Probables formaciones de River vs Libertad por Copa Libertadores River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y S. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino. Cómo ver en vivo River vs Libertad El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.