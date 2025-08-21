Se disputa la cuarta fecha de la temporada de pista: lugar, hora y cómo viene el torneo de Ciclismo

La temporada de pista y criterium 2025 en la provincia de Mendoza sigue su curso y este domingo 24 de agosto tendrá la 4ª fecha en la explanada de Casa de Gobierno, en Ciudad de Mendoza , donde se montará un circuito de 900 metros que promete ser explosivo.Desde las 9:00 comenzará la concentración de ciclistas y a las 10:00 se largará oficialmente la competencia.

El campeonato viene mostrando una paridad notable con distintos protagonistas en lo más alto del podio.

a la carga La temporada de pista tiene su calendario completo 2025: mirá las fechas

polideportivo La temporada de pista tuvo una gran tercera fecha: repasá los ganadores

La 3ª cita , nuevamente en Guaymallén, marcó la aparición estelar de Camilo Mendoza (Diberboll) , quien se impuso con un ataque final que lo dejó solo en la meta, relegando a Ramiro Castro y Ambrossi al podio.

En la 2ª , realizada en Luján de Cuyo, fue el turno de su compañero de equipo, Facundo Ambrossi , que con su triunfo se metió de lleno en la pelea grande.

En la 1ª fecha , disputada en Guaymallén, la victoria quedó en manos de Bruno Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz) , que abrió el calendario con autoridad.

Con estos resultados, la general muestra a Facundo Ambrossi como líder con 13 puntos, escoltado por Bruno Contreras con 11 y Camilo Mendoza con 8. Más atrás aparecen Franco Vecchi y Ramiro Castro con 5, seguidos por Matías Corvalán y Mauricio Páez con 3.

Lo que se espera de la carrera de Ciclismo en Ciudad

La cuarta fecha será clave para definir tendencias en un campeonato que hasta ahora tuvo un ganador distinto en cada jornada. Con Ambrossi buscando consolidar su liderazgo, Contreras intentando recuperar la cima y Mendoza al acecho tras su gran triunfo en Guaymallén, la cita en Casa de Gobierno promete ser apasionante.

La Asociación Ciclista Mendocina confirmó que, además de la élite, también competirán sub-23, damas, máster, juveniles y niños, garantizando una jornada completa de ciclismo para todo público.

Calendario oficial de la temporada de pista 2025