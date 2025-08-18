La temporada de pista tuvo una gran tercera fecha: repasá los ganadores

La jornada de la temporada de pista se disputó sobre un circuito de 1000 metros y convocó a ciclistas de toda la provincia.

En la 3° fecha de la temporada de pista y criterium 2025 , disputada en Guaymallén , Camilo Mendoza (equipo Diberboll) se consagró ganador de la categoría Élite. En un circuito exigente de 1000 metros, el mendocino mostró solidez en los tramos finales y definió la competencia con un ataque que le permitió cruzar la meta en solitario.

La prueba tuvo un ritmo intenso desde la largada, con varios intentos de fuga controlados rápidamente por el pelotón. Mendoza supo administrar sus energías y se mantuvo siempre en el lote delantero. En la última vuelta lanzó un cambio de ritmo decisivo que dejó sin respuestas a sus rivales y selló una victoria clara en Guaymallén.

En Élite , el podio se completó con Ramiro Castro (Municipalidad de Guaymallén) y Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz). Más atrás se ubicaron Matías Corvalán y Joaquín Fernández , ambos de Guaymallén.

En Juveniles , el triunfo fue para Tomás Guerrero , seguido por Esteban Mena . En Damas , la vencedora fue Florencia Bajouth .

La continuidad del calendario de la temporada de pista

La organización destacó el acompañamiento de las familias y agradeció especialmente a la Municipalidad de Guaymallén. La próxima cita será el domingo 24 de agosto en Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza, donde continuará la temporada 2025.

El antecedente de las primeras fechas de la temporada de pista

Antes de este triunfo de Camilo Mendoza, la temporada había comenzado con dominio absoluto de la Municipalidad de Godoy Cruz. En la primera fecha en Guaymallén ganó Bruno Contreras, mientras que en la segunda, disputada en Luján de Cuyo, se impuso Facundo Ambrossi, ratificando un arranque perfecto para el equipo municipal.

Calendario oficial de la temporada de pista 2025