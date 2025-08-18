Russo rompió la racha y Boca volvió a sonreír en Mendoza ¿El inicio de un nuevo ciclo ganador?

El DT xeneize destacó la dupla defensiva y remarcó la importancia de recuperar la identidad de Boca.

En Mendoza, el Club Atlético Boca Juniors goleó 3-0 a Independiente Rivadavia y cortó una racha negativa que preocupaba a los hinchas. Miguel Ángel Russo valoró el triunfo como un punto de partida en su tercer ciclo, resaltando el trabajo defensivo y la competencia interna que empieza a darle aire nuevo al plantel.

“Venimos trabajando mucho con Di Lollo, está muy bien la dupla defensiva con Pellegrino”, describió el entrenador en conferencia de prensa. Además, Russo remarcó que el grupo necesitaba un resultado así: “Fuimos inteligentes y eso suma a nivel colectivo. Hay una sana competencia, los jugadores están contentos”.

Miguel Ángel Russo y la fortaleza del plantel de Boca El DT dejó claro que la idea es competir al máximo nivel. “El grupo está, hay que fortalecerlo. Venimos dialogando mucho con el cuerpo técnico y con los jugadores. Yo marco la línea, siempre tuve equipos competitivos y de alto nivel”, aseguró.

Boca busca recuperar su identidad de fútbol Con su estilo característico, Russo sostuvo que el club debe reencontrarse con su mística: “Vamos recuperando las formas y las maneras que necesita un club como Boca. En Argentina no hay un equipo al que le ganes fácil 5-0”, cerró el experimentado entrenador.

Fuente: El Gráfico