Se le pararon de manos a Javier Mascherano y estalló la interna en el Inter Miami ¿Se va?

Javier Mascherano tuvo que salir a hablar.

Por Sitio Andino Deportes







El Inter Miami CF volvió al triunfo en la MLS con el regreso estelar de Lionel Messi, autor de un gol y una asistencia de taco en el 3-1 frente a Los Angeles Galaxy. Sin embargo, la alegría no fue completa: Benjamín Cremaschi expresó su malestar por la falta de rodaje y Javier Mascherano lo cruzó con firmeza.

Las declaraciones de Cremaschi que encendieron la polémica en el Inter Miami CF “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien”, declaró el mediocampista de 20 años, que pidió más continuidad en el equipo y se mostró molesto por los pocos minutos acumulados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JaxLatinMedia/status/1955750803580342370?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955750803580342370%7Ctwgr%5E632a55de6ca8ab8c73b3d569a0e39939d57ea2db%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Fla-jornada-esta-aqui%2F92181%2Flio-en-el-equipo-de-messi-se-le-paro-de-manos-y-mascherano-le-puso-los-puntos&partner=&hide_thread=false "Con Fede (Redondo) nos llevamos bien. A él agradecerle por los momentos en el club, le va a ir bien en España, es una liga muy grande. Será un lindo desafío para él".



Benjamin Cremaschi, mediocampista de Inter Miami.



@jaxlatinmedialive pic.twitter.com/CgfKgzygwP — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) August 13, 2025 Jugó desde el arranque en 14 de los 20 partidos de Inter Miami en la MLS, más allá de que no ocurrió lo mismo en la Copa de Campeones, el Mundial de Clubes y la Leagus Cup, donde fue titular en 2 de 15 duelos.

La dura respuesta de Javier Mascherano El DT no dudó en contestar: “Han sido desafortunadas sus declaraciones porque pareciera que somos improvisados. Entiendo que a él le gusta jugar de mediocampista, a mí también me gustaba. Pero yo fui a Barcelona y jugué de central porque sino no tenía chance”. Luego cerró con tono reflexivo: “Con los años va a entender el pensamiento de este lado”.