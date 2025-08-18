cara a cara

Se le pararon de manos a Javier Mascherano y estalló la interna en el Inter Miami ¿Se va?

En las últimas horas se dio una situación poco feliz para el Inter Miami CF del argentino Javier Mascherano. Repasá lo que aconteció.

Javier Mascherano tuvo que salir a hablar.

Javier Mascherano tuvo que salir a hablar.

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF volvió al triunfo en la MLS con el regreso estelar de Lionel Messi, autor de un gol y una asistencia de taco en el 3-1 frente a Los Angeles Galaxy. Sin embargo, la alegría no fue completa: Benjamín Cremaschi expresó su malestar por la falta de rodaje y Javier Mascherano lo cruzó con firmeza.

Las declaraciones de Cremaschi que encendieron la polémica en el Inter Miami CF

Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien”, declaró el mediocampista de 20 años, que pidió más continuidad en el equipo y se mostró molesto por los pocos minutos acumulados.

Lee además
lionel messi sigue lesionado y mascherano dio la peor noticia ¿vuelve a jugar? video
mala fortuna

Lionel Messi sigue lesionado y Mascherano dio la peor noticia ¿Vuelve a jugar?
Franco Colapinto disfruta del receso de la Fórmula 1 y se prepara para su regreso con Alpine en el GP de Países Bajos.
automovilismo

Tajante decisión de la Fórmula 1 ¿Por qué no corre Franco Colapinto el fin de semana?
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JaxLatinMedia/status/1955750803580342370?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955750803580342370%7Ctwgr%5E632a55de6ca8ab8c73b3d569a0e39939d57ea2db%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Fla-jornada-esta-aqui%2F92181%2Flio-en-el-equipo-de-messi-se-le-paro-de-manos-y-mascherano-le-puso-los-puntos&partner=&hide_thread=false

Jugó desde el arranque en 14 de los 20 partidos de Inter Miami en la MLS, más allá de que no ocurrió lo mismo en la Copa de Campeones, el Mundial de Clubes y la Leagus Cup, donde fue titular en 2 de 15 duelos.

La dura respuesta de Javier Mascherano

El DT no dudó en contestar: “Han sido desafortunadas sus declaraciones porque pareciera que somos improvisados. Entiendo que a él le gusta jugar de mediocampista, a mí también me gustaba. Pero yo fui a Barcelona y jugué de central porque sino no tenía chance”. Luego cerró con tono reflexivo: “Con los años va a entender el pensamiento de este lado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jarm21/status/1956926223675720011?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956926223675720011%7Ctwgr%5E632a55de6ca8ab8c73b3d569a0e39939d57ea2db%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Fla-jornada-esta-aqui%2F92181%2Flio-en-el-equipo-de-messi-se-le-paro-de-manos-y-mascherano-le-puso-los-puntos&partner=&hide_thread=false

Victoria con aporte de Lionel Messi

El Inter Miami CF volvió a sonreír de la mano de Lionel Messi. El crack argentino regresó tras la lesión sufrida ante Necaxa por la Leagues Cup y, pese a iniciar como suplente, le alcanzó apenas un tiempo para ser determinante en la victoria 3-1 frente a LA Galaxy, por una nueva fecha de la MLS 2025.

Temas
Seguí leyendo

La temporada de pista tuvo una gran tercera fecha: repasá los ganadores

Marcelo Gallardo encendió la intriga en River: qué dijo sobre los lesionados y el dinero invertido

Russo rompió la racha y Boca volvió a sonreír en Mendoza ¿El inicio de un nuevo ciclo ganador?

La Lepra volvió a pecar de inocente y Boca lo goleó: qué sucedió con Independiente Rivadavia

Durísima derrota del Tomba ante River ¿A cuánto quedó del descenso?

La mendocina Julieta Benedetti de oro en los Panamericanos Junior ¿Por qué dio el golpe?

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron acción en el Federal A ¿Cómo quedaron en el torneo?

Julián Álvarez dejó a todo el Atlético Madrid con la boca abierta: mirá la obra de arte que tiró

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto disfruta del receso de la Fórmula 1 y se prepara para su regreso con Alpine en el GP de Países Bajos.
automovilismo

Tajante decisión de la Fórmula 1 ¿Por qué no corre Franco Colapinto el fin de semana?

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

Gran convocatoria de público se hizo presente en el Manzo Histórico, en Tunuyán.
Valle de Uco

Tunuyán vivió un emotivo 175° aniversario de San Martín en el Manzano Histórico

Te Puede Interesar

El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo. 
resta la última etapa

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Por Pablo Segura
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Por Soledad Maturano
El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.
Polo Judicial

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

Por Carla Canizzaro