Marcelo Gallardo encendió la intriga en River: qué dijo sobre los lesionados y el dinero invertido

Marcelo Gallardo habló tras la victoria de River frente a Godoy Cruz por una nueva fecha del Clausura. Repasá lo que dijo el Muñeco.

Marcelo Gallardo destacó la evolución táctica de River y explicó por qué cambió la posición de Portillo en el triunfo frente a Godoy Cruz.

Marcelo Gallardo destacó la evolución táctica de River y explicó por qué cambió la posición de Portillo en el triunfo frente a Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Deportes

En el triunfo 4-2 de River sobre el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, Marcelo Gallardo remarcó las buenas sensaciones de cara al cruce ante Libertad. El entrenador aclaró que las lesiones de Bustos y Juanfer no serían graves, habló de la evolución de Martínez Quarta y Salas, y lanzó una fuerte reflexión sobre la gestión económica del club.

“Bustos tuvo un esguince, veremos la gravedad pero a priori nada de mucha importancia. Juanfer tuvo una molestia en la rodilla que no parece nada preocupante. Martínez Quarta y Salas siguen evolucionando de cara al jueves”, expresó el Muñeco en conferencia de prensa.

Marcelo Gallardo descartó refuerzos en River

El DT fue tajante sobre el mercado de pases: “No evaluamos más alternativas, las ligas ya están comenzadas y es muy complejo”. Así, cerró definitivamente la posibilidad de sumar incorporaciones a un plantel que ya realizó una fuerte inversión en este semestre.

La reflexión de Marcelo Gallardo sobre el gasto millonario

El técnico sorprendió con una frase sobre la economía del club: “La plata no hace la felicidad, aunque sí ayuda. Nosotros tenemos una buena gestión y podemos invertir lo que invertimos. No quiere decir que gastando siempre vayas a ganar, hay que demostrarlo”.

Cómo estuvo la mano para el Tomba ante River

En un partido cambiante y con ráfagas de buen fútbol, River derrotó 4 a 2 a Godoy Cruz por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Con un doblete de Sebastián Driussi y otro de Giuliano Galoppo, el Millonario se impuso ante un Tomba que tuvo a Agustín Auzmendi como figura, pero que no pudo sostener la intensidad en el complemento.

Fuente: El Gráfico

