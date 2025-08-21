por el triunfo

El Tomba a todo o nada ante el Mineiro por la Sudamericana ¿Cómo pasa a los cuartos de final?

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra los brasileños por la vuelta de octavos en la Conmebol Sudamericana. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba necesita sacar una diferencia de dos goles.

El Tomba necesita sacar una diferencia de dos goles.

Cómo llega el Tomba y su rival

El partido comenzará a las 19 en el Estadio Feliciano Gambarte, que tiene capacidad para 21 mil espectadores, y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el chileno Felipe González, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Miguel Araos.

Lee además
La Lepra no pudo con Boca, en tanto que el Expreso chocó con River.
tiene que volver a ganar

Terminó la fecha en Primera y así quedaron la Lepra y el Tomba en las tablas
La Lepra fue el mejor de la zona cuyana (@ph.cordova).
afiladas

El fútbol femenino de la Lepra es capo en Cuyo: ganó todos los clásicos y fue campeón

Godoy Cruz viene de caer 4-2 ante River en un verdadero partidazo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que marcha 14° en la Zona B tras un muy flojo arranque.

El equipo mendocino, que es dirigido por Walter “Tino” Ribonetto, quedó primero con 12 puntos en el Grupo D que compartió con Gremio de Brasil, Grau de Perú y Sportivo Luqueño de Paraguay.

Atlético Mineiro, por su parte, tuvo una muy floja fase de grupos en la que terminó segundo por debajo de Cienciano de Perú y en los playoffs sufrió muchísimo para eliminar por penales a Atlético Bucaramanga de Colombia.

La ida entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro había comenzado favorable para el equipo mendocino gracias al gol de Santiago Andino, pero finalmente los brasileros lo dieron vuelta a través de Tomás Cuello y Hulk.

Lo que se viene para el Tomba

El lunes por el Torneo Clausura, el Expreso recibirá desde las 17 a Vélez Sarsfield.

La síntesis del Tomba

Embed

Los resultados de la Conmebol Sudamericana

Embed

Temas
Seguí leyendo

El Tomba obligado ante el Mineiro por la Sudamericana ¿Cómo se clasifica a los cuartos de final?

Marcelo Gallardo encendió la intriga en River: qué dijo sobre los lesionados y el dinero invertido

Durísima derrota del Tomba ante River ¿A cuánto quedó del descenso?

Godoy Cruz emitió un duro comunicado tras los incidentes de sus hinchas en Brasil

Videos: otra vez, en Brasil, la policía reprimió a hinchas de Godoy Cruz

Del dominio a la derrota: el Tomba cayó sobre el final ante el Mineiro por la Sudamericana

Godoy Cruz visita el Mineiro en la Sudamericana: todo lo que hay que saber

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

LO QUE SE LEE AHORA
El Club Atlético Independiente quedó destruido según explicó su presidente. video
tremendo

Mirá los videos del horror: Independiente y la U de Chile por la Sudamericana terminó en una guerra

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Por Cecilia Zabala
Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Por Cristian Pérez Barceló
Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura