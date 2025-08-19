Terminó la fecha en Primera y así quedaron la Lepra y el Tomba en las tablas

La quinta fecha del Torneo Clausura dejó emociones fuertes para los equipos mendocinos. En el Malvinas Argentinas, el Club Sportivo Independiente Rivadavia sufrió un duro golpe: cayó 3-0 frente a Boca Juniors, que cortó la peor racha de su historia sin triunfos. El Xeneize ganó con goles de Tomás Bottari (en contra), Exequiel Zeballos y Alan Velasco, y recuperó terreno en la tabla anual de la Liga Profesional.
El resto de los grandes no pudo festejar. Racing perdió en Avellaneda 2-1 ante Tigre, con dos tantos sobre el final. San Lorenzo cayó con Platense en Vicente López, también por 2-1, mientras que Independiente fue derrotado por Vélez en Liniers con idéntico marcador.
La fecha se cerró con una jornada cargada de goles y expulsados. En lo más alto, Barracas Central se mantiene como líder en la Zona A y River conserva la cima en la Zona B.
Los resultados del fútbol argentino y lo que se viene