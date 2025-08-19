tiene que volver a ganar

Terminó la fecha en Primera y así quedaron la Lepra y el Tomba en las tablas

El Club sportivo Independiente Rivadavia y el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba perdieron en sus compromisos. Mirá todos los detalles de la jornada.

La Lepra no pudo con Boca, en tanto que el Expreso chocó con River.

La Lepra no pudo con Boca, en tanto que el Expreso chocó con River.

 Por Martín Sebastián Colucci

La quinta fecha del Torneo Clausura dejó emociones fuertes para los equipos mendocinos. En el Malvinas Argentinas, el Club Sportivo Independiente Rivadavia sufrió un duro golpe: cayó 3-0 frente a Boca Juniors, que cortó la peor racha de su historia sin triunfos. El Xeneize ganó con goles de Tomás Bottari (en contra), Exequiel Zeballos y Alan Velasco, y recuperó terreno en la tabla anual de la Liga Profesional.

La Lepra fue el mejor de la zona cuyana (@ph.cordova).
afiladas

El fútbol femenino de la Lepra es capo en Cuyo: ganó todos los clásicos y fue campeón
El DT xeneize destacó la dupla defensiva y remarcó la importancia de recuperar la identidad de Boca.
sonriente

Russo rompió la racha y Boca volvió a sonreír en Mendoza ¿El inicio de un nuevo ciclo ganador?

El resto de los grandes no pudo festejar. Racing perdió en Avellaneda 2-1 ante Tigre, con dos tantos sobre el final. San Lorenzo cayó con Platense en Vicente López, también por 2-1, mientras que Independiente fue derrotado por Vélez en Liniers con idéntico marcador.

La fecha se cerró con una jornada cargada de goles y expulsados. En lo más alto, Barracas Central se mantiene como líder en la Zona A y River conserva la cima en la Zona B.

