Terminó la fecha en Primera y así quedaron la Lepra y el Tomba en las tablas

La Lepra no pudo con Boca, en tanto que el Expreso chocó con River.

Por Martín Sebastián Colucci







La quinta fecha del Torneo Clausura dejó emociones fuertes para los equipos mendocinos. En el Malvinas Argentinas, el Club Sportivo Independiente Rivadavia sufrió un duro golpe: cayó 3-0 frente a Boca Juniors, que cortó la peor racha de su historia sin triunfos. El Xeneize ganó con goles de Tomás Bottari (en contra), Exequiel Zeballos y Alan Velasco, y recuperó terreno en la tabla anual de la Liga Profesional.

Por su parte, Godoy Cruz fue protagonista de un partidazo en el Monumental. El Tomba complicó a River Plate y lo tuvo a maltraer con un doblete de Agustín Auzmendi, pero los dirigidos por Marcelo Gallardo se quedaron con el triunfo por 4-2 gracias a los goles de Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo, ambos por duplicado.

Más de la fecha del fútbol argentino El resto de los grandes no pudo festejar. Racing perdió en Avellaneda 2-1 ante Tigre, con dos tantos sobre el final. San Lorenzo cayó con Platense en Vicente López, también por 2-1, mientras que Independiente fue derrotado por Vélez en Liniers con idéntico marcador.

La fecha se cerró con una jornada cargada de goles y expulsados. En lo más alto, Barracas Central se mantiene como líder en la Zona A y River conserva la cima en la Zona B.

Los resultados del fútbol argentino y lo que se viene Embed La tabla de posiciones del fútbol argentino Embed Los descenso del fútbol argentino (promedios) Embed