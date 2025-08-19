El fútbol femenino de la Lepra es capo en Cuyo: ganó todos los clásicos y fue campeón

El Club Sportivo Independiente Rivadavia escribió una página dorada en la historia del fútbol femenino mendocino. Las Azules se consagraron campeonas de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Femenino , tras vencer a Sporting Victoria de San Luis por 1-0 como visitantes , con un gol decisivo de Damaris Prieto , la gran heroína de la final.

Con esta conquista, las dirigidas por Gustavo Gallardo no solo levantaron el título regional, sino que además aseguraron su lugar en la fase final del certamen y obtuvieron el boleto a la Copa Federal de Desarrollo de AFA , que se disputará en el predio de Ezeiza.

golpe al mentón La Lepra volvió a pecar de inocente y Boca lo goleó: qué sucedió con Independiente Rivadavia

El recorrido de la Lepra en el certamen fue demoledor y dejó en claro que el título no fue casualidad.

CSIR 2-0 Gimnasia y Esgrima

Godoy Cruz 0-1 CSIR

Gimnasia y Esgrima 0-3 CSIR

CSIR 1-1 Godoy Cruz

Con un juego sólido y contundente, las Azules terminaron invictas y clasificaron a la fase decisiva.

Segunda fase

La Lepra se midió ante duros rivales y volvió a demostrar carácter:

San Martín (SJ) 1-1 CSIR

CSIR 2-1 San Martín (SJ)

Godoy Cruz 0-0 CSIR

CSIR 1 (5) – (4) 1 Godoy Cruz (penales)

El triunfo por penales frente al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba fue una muestra de temple y determinación, sellando la clasificación a la gran final regional.

El grito sagrado

En San Luis, frente a un Sporting Victoria que empujó con su gente, la Lepra se impuso 1-0 con un gol de Damaris Prieto. Ese tanto no solo aseguró el título de la Región Cuyo, sino que también desató la euforia en un grupo que viene demostrando que el proyecto femenino de Independiente Rivadavia está más vivo que nunca.

Lo que se viene

El campeonato no es el final, sino el comienzo de un nuevo desafío. Independiente Rivadavia formará parte de la Zona A de la fase final del Torneo Regional, donde enfrentará a las campeonas de Patagonia, Buenos Aires Pampeana Sur y Buenos Aires Pampeana Norte.

Además, tendrá la posibilidad de medirse con las mejores del país en la Copa Federal de Desarrollo AFA, que se disputará en el prestigioso predio de Ezeiza.

La palabra de Dámaris Prieto, la figura de la Lepra

La jugadora mendocina Dámaris Prieto fue protagonista en la final del Torneo Regional Femenino frente a Sport Victoria de San Luis y relató cómo fue el camino hasta el título. “La final fue muy parecida a todo el torneo: trabada y disputada. En la fase de grupos nos tocó con Gimnasia y Godoy Cruz, clasificamos primeras, ganamos tres partidos y empatamos uno. En cuartos enfrentamos a San Martín de San Juan, último campeón de Cuyo, y lo superamos con un gol sobre el final. En semifinales nos volvimos a cruzar con Godoy Cruz y después de dos empates lo vencimos por penales. En la ida de la final se notaron los nervios, pero en la vuelta supimos acomodarnos y pegar primero. Gracias a Dios hice el gol que nos dio el triunfo y nos consagramos campeonas de Cuyo”, expresó.

Mirando hacia adelante, Prieto destacó los próximos desafíos. “Ahora jugaremos la etapa final del Torneo Regional contra las campeonas de Patagonia, Buenos Aires Pampeana Sur y Buenos Aires Pampeana Norte. Además, clasificamos para disputar la Copa Federal de Desarrollo AFA en el predio de Ezeiza el año próximo. Es un orgullo enorme seguir representando a Mendoza en torneos tan importantes”, afirmó la delantera.

En cuanto al certamen local, la futbolista explicó que deberán recuperar partidos. “Tenemos algunas fechas postergadas por la final, así que nos toca ponernos al día y esperar resultados para ver cómo quedamos en la tabla. Faltan varias jornadas todavía y vamos a dar pelea hasta el final”, cerró.

Un sueño que sigue creciendo en el fútbol femenino

El fútbol femenino de Independiente Rivadavia está en plena expansión. Con un plantel comprometido, una hinchada que acompaña y un cuerpo técnico que apuesta fuerte, las Azules ya dejaron su huella en la Región Cuyo y ahora buscarán dar el gran golpe a nivel nacional. Porque la Lepra no se conforma: va por todo.

Le robaron a la Lepra