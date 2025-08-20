por el triunfo

El Tomba obligado ante el Mineiro por la Sudamericana ¿Cómo se clasifica a los cuartos de final?

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra los brasileños por la vuelta de octavos en la Conmebol Sudamericana. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba necesita sacar una diferencia de dos goles.

Cómo llega el Tomba y su rival

El partido comenzará a las 19 en el Estadio Feliciano Gambarte, que tiene capacidad para 21 mil espectadores, y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el chileno Felipe González, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Miguel Araos.

Godoy Cruz viene de caer 4-2 ante River en un verdadero partidazo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que marcha 14° en la Zona B tras un muy flojo arranque.

El equipo mendocino, que es dirigido por Walter “Tino” Ribonetto, quedó primero con 12 puntos en el Grupo D que compartió con Gremio de Brasil, Grau de Perú y Sportivo Luqueño de Paraguay.

Atlético Mineiro, por su parte, tuvo una muy floja fase de grupos en la que terminó segundo por debajo de Cienciano de Perú y en los playoffs sufrió muchísimo para eliminar por penales a Atlético Bucaramanga de Colombia.

La ida entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro había comenzado favorable para el equipo mendocino gracias al gol de Santiago Andino, pero finalmente los brasileros lo dieron vuelta a través de Tomás Cuello y Hulk.

Lo que se viene para el Tomba

El lunes por el Torneo Clausura, el Expreso recibirá desde las 17 a Vélez Sarsfield.

La síntesis del Tomba

Los resultados de la Conmebol Sudamericana

