El Tomba obligado ante el Mineiro por la Sudamericana ¿Cómo se clasifica a los cuartos de final?

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá este jueves a Atlético Mineiro de Brasil con el objetivo de conseguir un resultado que le permita dar vuelta el 2-1 sufrido en la ida y así meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana .

El partido comenzará a las 19 en el Estadio Feliciano Gambarte , que tiene capacidad para 21 mil espectadores, y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el chileno Felipe González , quien será secundado desde el VAR por su compatriota Miguel Araos.

Godoy Cruz viene de caer 4-2 ante River en un verdadero partidazo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que marcha 14° en la Zona B tras un muy flojo arranque.

El equipo mendocino, que es dirigido por Walter “Tino” Ribonetto, quedó primero con 12 puntos en el Grupo D que compartió con Gremio de Brasil, Grau de Perú y Sportivo Luqueño de Paraguay.

Atlético Mineiro, por su parte, tuvo una muy floja fase de grupos en la que terminó segundo por debajo de Cienciano de Perú y en los playoffs sufrió muchísimo para eliminar por penales a Atlético Bucaramanga de Colombia.

La ida entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro había comenzado favorable para el equipo mendocino gracias al gol de Santiago Andino, pero finalmente los brasileros lo dieron vuelta a través de Tomás Cuello y Hulk.

Lo que se viene para el Tomba

El lunes por el Torneo Clausura, el Expreso recibirá desde las 17 a Vélez Sarsfield.

La síntesis del Tomba

