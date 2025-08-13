quiere ser patrón

Godoy Cruz visita el Mineiro en la Sudamericana: todo lo que hay que saber

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Galo por los octavos ida de la Conmebol Sudamericana. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba quiere ser protagonista.

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba quiere ser protagonista.

Foto: Prensa Club Godoy Cruz

El encuentro, que se disputará en el Arena MRV de Belo Horizonte, comenzará a las 19 y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el venezolano Alex Herrera, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

Lee además
Independiente Rivadavia perdió ante Estudiantes y Godoy Cruz fue derrotado por Gimnasia.  
mala jornada

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?
Quiénes serían los integrantes del nuevo cuerpo técnico de Godoy Cruz
Hay humo blanco

Estos son los integrantes del nuevo cuerpo técnico de Godoy Cruz

Cómo llegan el Tomba y su rival

Godoy Cruz, que es dirigido por Walter Ribonetto, se clasificó a esta instancia luego de su gran participación en la fase de grupos, donde terminó primero incluso por encima de un peso pesado como Gremio de Brasil, que terminó eliminado por Alianza Lima en los playoffs.

Sin embargo, el Tomba tendrá que mejorar mucho con respecto a sus actuaciones en el Torneo Clausura, donde solo cosechó tres empates y una derrota.

Atlético Mineiro, por su parte, avanzó con lo justo en la fase de grupos, ya que finalizó segundo en su zona por debajo de Cienciano de Perú y con solo un punto más que Caracas de Venezuela.

Ya en los playoffs, el conjunto brasilero tuvo que sufrir muchísimo para eliminar por penales a Atlético Bucaramanga de Colombia.

La síntesis del Tomba

Embed

Los resultados de la Conmebol Sudamericana

Embed

Temas
Seguí leyendo

Esteban Solari se fue de Godoy Cruz a días del cruce por Copa: quién suena para reemplazarlo

En una actuación gris, Godoy Cruz perdió con Gimnasia y alargó su racha sin triunfos

¿Qué día juega la Lepra contra Boca y cuándo visita el Tomba a River?

Por qué Los Pumas se juegan la final de su vida ante los All Blacks

Quién es el atleta de Argentina que se volvió a colgar una medalla en los Panamericanos y es sensación

La Fórmula 1 o el Mundial de Resistencia: la noticia de Franco Colapinto que rompió los esquemas

¿Lionel Messi de candidato? La increíble historia que mueve al fútbol y la política

La temporada de pista tiene su calendario completo 2025: mirá las fechas

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra mendocina va por los tres puntos.
por la victoria

La Lepra choca con Boca: conocé las formaciones de ambos equipos

Las Más Leídas

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Las mujeres fueron detenidas en pleno centro de Mendoza en la previa de un posible robo.
Seguimiento de cámaras

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina video
Qué incómodo

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza
La defensa agotó todas las instancias

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

Te Puede Interesar

La justicia de General Alvear lidera una causa por abuso sexual infantil que puede destapar otros delitos. 
hay un imputado

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

Por Pablo Segura
Los cambios que se vienen para las Residencias Médicas no tendrán gran impacto en Mendoza.
Salud

El cambio histórico que Nación dispuso para el examen de las Residencias Médicas: el impacto en Mendoza

Por Natalia Mantineo
La ministra Mercedes Rus presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno de Mendoza.
Proyecto de ley

El Gobierno de Mendoza busca reformar el Código Procesal Penal para que la Justicia trabaje de tarde

Por Sitio Andino Política