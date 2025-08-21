Luis Petri y Alfredo Cornejo presentan todos los candidatos de la alianza libertaria radical

Tras haber anunciado por redes las candidaturas el fin de semana pasado, este jueves los líderes del nuevo frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo y Luis Petri, presentarán a todos los postulantes a un cargo para las elecciones del 26 de octubre.
Será a las 9 en el club Andes Talleres, de Godoy Cruz, y contará también con la presencia del presidente de LLA en la Provincia, Facundo Correa Llano, además de los dirigentes que ocuparán lugares en las boletas de la alianza libertaria radical.
Posteriormente, gobernador y ministro de Defensa participarán del cambio de guardia de la Bandera del Ejército de Los Andes en Casa de Gobierno.
En tanto que el acto en el Cerro de La Gloria previsto para el próximo domingo 24 de agosto, Día del Padre de la Patria, que encabezaría el propio Petri, fue suspendido y será reprogramado. Había expectativa de que pudiese participar el presidente Javier Milei, pero al llegar la negativa de Casa Rosada, el funcionario mendocino optó por dejarlo en stand by y buscar relocalizarlo en una fecha en la que el jefe de Estado pueda formar parte.
Todos los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para las elecciones 2025 en el Congreso y la Legislatura
Diputados Nacionales
Luis Petri
Pamela Verasay
Álvaro Martínez
María Julieta Metral Asensio
Mauricio Pinti Clop
Alfredo Cornejo, Luis Petri, Pamela Verasay
Luis Petri y Pamela Verasay, primeros candidatos de la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.
Foto: Prensa Cambia Mendoza
Senadores Provinciales
Primer Distrito
Patricia Betina Sánchez
Lucas Emiliano Fosco
Eduardo José Martín
Evelin Giselle Pérez
María Pía Fanelli
Santiago Daniel Gatica
Segundo Distrito
Néstor Octavio Majul
Alejandra Carina Gómez
Natalia Yamila Rabite
Franco Martín
Roberto Guillermo Morgante
Tercer Distrito
Martín Kerchner Tomba
Macarena Soledad D´Ambrogio
Silvia Cristina Cornejo
Rodrigo Alan Lecea Yanardi
Cuarto Distrito
Leonardo Jorge Yapur
María Carolina Loparco
Jésica Laferte Sanabria
Ricardo Ezequiel Ramos
Diputados Provinciales
Primer Distrito
Julián Eduardo Sadofschi
María Inés Ramos
Juana Allende Zapata
Ismael Ernesto Jadur
Estefanía Vanesa Corvalán
Jorge Raúl Zingaretti
Francisco José Meardi
Carolina Victoria Guillén
Segundo Distrito
Griselda Paola Petri
Pablo Castro
Daniel Gabriel Llaver
Lourdes Cecilia Soler Gómez
Lucas Marcel Villar
Melina Ailén Ibañez Costa
Tercer Distrito
Melisa Anabel Martínez Malanca
Carlos Federico Palazzo Latuf
Leonardo Hugo Mastrángelo
María Fernanda Kaufman
Elba Marcela Granizo
Cuarto Distrito
Alejandra Fabiana Torti
Nicolás De Pedro Buttini
Carlos Gustavo Ponce
María Valentina Sánchez
Natalia Ibis Alonso
Todos los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para las elecciones 2025 en los Concejos Deliberantes
CIUDAD DE MENDOZA
Cecilia Rodríguez
Tomás Omar Dris
Maximiliano Sebastián Garrido
Carla Natalia Ernani
Laura Cristina Villareal Occhionero
Gerardo Andrés Chirino
GUAYMALLÉN
Silvia Noemí Donati
Luis Antonio Giménez
Fabricio David Lucero
Adriana Ruth Tixeira
María Florencia Triviño
Rolando Santiago Navarra
LAVALLE
Verónica Natalia Castro
Carlos Groselj
Juan Jesús Ceballos
Mariana Edith Nadalini
Marcos Nahuel Gatica
LAS HERAS
Marcos David Gil
Johana Vanina Caro
Mónica Alejandra Riveros
Federico Martín Sarmiento García
María Noe Rago
Mauro Ricardo Velázquez
SAN MARTÍN
Walter Aldo Sar
Agostina María Zamarian
Romina Stella Bordallo
Néstor Adrián Tussedo
María de los Ángeles Ponce
Carlos Alberto Abdala
JUNÍN
Mario Elías Esteban Ana
Carolina Jaqueline Parodi
Sandra Mónica Astudillo
Ariel Mauricio Alonso
Mariana Gabriela Erario
GODOY CRUZ
Ricardo Tribiño
Mariana Celeste Atiye
María Agostina Teves
Pedro Eduardo San Martin
María Filomena de Lourdes Cornejo
Andrés Esteban Fuenzalida
TUNUYÁN
Diego Ramón Olaiz
Teresa Mariela Endrizzi
María del Carmen Bustamante
Diego Darío Corvalán
Paola Viviana Trenchi
SAN CARLOS
Sebastián Garro Álvarez
Agustina Macarena Testa González
María Soledad Villegas
Carlos Rafael Narváez
Mario Rodrigo Ocampo
TUPUNGATO
Mariela Soledad Bueno
Pablo Daniel García
Anselmo Marcelo Osorio
Andrea Mabel Pelegrina
Gastón César Eliecer Liivellara
GENERAL ALVEAR
Marcos Iván Domenech
Florencia Valeria Morales Ruiz
Emilce Jacobchuk
Víctor Hugo García
Milagros Antonella Nieto
MALARGÜE
Daniel Alberto Martínez
Carla Antonela Casado
María Lura Cecconato
Walter Alejandro Saez
Julia María Navarro
Seguí en vivo la presentación de los candidatos:
Embed - PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS DE LLA + CAMBIA MENDOZA