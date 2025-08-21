Elecciones 2025

Luis Petri y Alfredo Cornejo presentan todos los candidatos de la alianza libertaria radical

Lo harán en conferencia de prensa este jueves en Godoy Cruz. Además de Luis Petri también participará Facundo Correa Llano.

Referentes de ambos espacios presentarán a todos sus candidatos

Referentes de ambos espacios presentarán a todos sus candidatos

Foto: Prensa Cambia Mendoza
Por Sitio Andino Política

Tras haber anunciado por redes las candidaturas el fin de semana pasado, este jueves los líderes del nuevo frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo y Luis Petri, presentarán a todos los postulantes a un cargo para las elecciones del 26 de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FrenteCambiaMza/status/1956801630713577537&partner=&hide_thread=false

Será a las 9 en el club Andes Talleres, de Godoy Cruz, y contará también con la presencia del presidente de LLA en la Provincia, Facundo Correa Llano, además de los dirigentes que ocuparán lugares en las boletas de la alianza libertaria radical.

Lee además
El gobernador marcó diferencias con el candidato a diputado nacional
Elecciones 2025

Cornejo se distanció de Petri en su paso por Buenos Aires
El nuevo funcionario fue precandidato a intendente en las PASO 2023
Gabinete nacional

El primer efecto de "Petri candidato": colocó un hombre de su entorno en Anses Mendoza

Posteriormente, gobernador y ministro de Defensa participarán del cambio de guardia de la Bandera del Ejército de Los Andes en Casa de Gobierno.

En tanto que el acto en el Cerro de La Gloria previsto para el próximo domingo 24 de agosto, Día del Padre de la Patria, que encabezaría el propio Petri, fue suspendido y será reprogramado. Había expectativa de que pudiese participar el presidente Javier Milei, pero al llegar la negativa de Casa Rosada, el funcionario mendocino optó por dejarlo en stand by y buscar relocalizarlo en una fecha en la que el jefe de Estado pueda formar parte.

Todos los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para las elecciones 2025 en el Congreso y la Legislatura

Diputados Nacionales

  • Luis Petri
  • Pamela Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Pinti Clop
Alfredo Cornejo, Luis Petri, Pamela Verasay
Luis Petri y Pamela Verasay, primeros candidatos de la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Luis Petri y Pamela Verasay, primeros candidatos de la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Senadores Provinciales

Primer Distrito

  • Patricia Betina Sánchez
  • Lucas Emiliano Fosco
  • Eduardo José Martín
  • Evelin Giselle Pérez
  • María Pía Fanelli
  • Santiago Daniel Gatica

Segundo Distrito

  • Néstor Octavio Majul
  • Alejandra Carina Gómez
  • Natalia Yamila Rabite
  • Franco Martín
  • Roberto Guillermo Morgante

Tercer Distrito

  • Martín Kerchner Tomba
  • Macarena Soledad D´Ambrogio
  • Silvia Cristina Cornejo
  • Rodrigo Alan Lecea Yanardi

Cuarto Distrito

  • Leonardo Jorge Yapur
  • María Carolina Loparco
  • Jésica Laferte Sanabria
  • Ricardo Ezequiel Ramos

Diputados Provinciales

Primer Distrito

  • Julián Eduardo Sadofschi
  • María Inés Ramos
  • Juana Allende Zapata
  • Ismael Ernesto Jadur
  • Estefanía Vanesa Corvalán
  • Jorge Raúl Zingaretti
  • Francisco José Meardi
  • Carolina Victoria Guillén

Segundo Distrito

  • Griselda Paola Petri
  • Pablo Castro
  • Daniel Gabriel Llaver
  • Lourdes Cecilia Soler Gómez
  • Lucas Marcel Villar
  • Melina Ailén Ibañez Costa

Tercer Distrito

  • Melisa Anabel Martínez Malanca
  • Carlos Federico Palazzo Latuf
  • Leonardo Hugo Mastrángelo
  • María Fernanda Kaufman
  • Elba Marcela Granizo

Cuarto Distrito

  • Alejandra Fabiana Torti
  • Nicolás De Pedro Buttini
  • Carlos Gustavo Ponce
  • María Valentina Sánchez
  • Natalia Ibis Alonso

Todos los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para las elecciones 2025 en los Concejos Deliberantes

CIUDAD DE MENDOZA

  • Cecilia Rodríguez
  • Tomás Omar Dris
  • Maximiliano Sebastián Garrido
  • Carla Natalia Ernani
  • Laura Cristina Villareal Occhionero
  • Gerardo Andrés Chirino

GUAYMALLÉN

  • Silvia Noemí Donati
  • Luis Antonio Giménez
  • Fabricio David Lucero
  • Adriana Ruth Tixeira
  • María Florencia Triviño
  • Rolando Santiago Navarra

LAVALLE

  • Verónica Natalia Castro
  • Carlos Groselj
  • Juan Jesús Ceballos
  • Mariana Edith Nadalini
  • Marcos Nahuel Gatica

LAS HERAS

  • Marcos David Gil
  • Johana Vanina Caro
  • Mónica Alejandra Riveros
  • Federico Martín Sarmiento García
  • María Noe Rago
  • Mauro Ricardo Velázquez

SAN MARTÍN

  • Walter Aldo Sar
  • Agostina María Zamarian
  • Romina Stella Bordallo
  • Néstor Adrián Tussedo
  • María de los Ángeles Ponce
  • Carlos Alberto Abdala

JUNÍN

  • Mario Elías Esteban Ana
  • Carolina Jaqueline Parodi
  • Sandra Mónica Astudillo
  • Ariel Mauricio Alonso
  • Mariana Gabriela Erario

GODOY CRUZ

  • Ricardo Tribiño
  • Mariana Celeste Atiye
  • María Agostina Teves
  • Pedro Eduardo San Martin
  • María Filomena de Lourdes Cornejo
  • Andrés Esteban Fuenzalida

TUNUYÁN

  • Diego Ramón Olaiz
  • Teresa Mariela Endrizzi
  • María del Carmen Bustamante
  • Diego Darío Corvalán
  • Paola Viviana Trenchi

SAN CARLOS

  • Sebastián Garro Álvarez
  • Agustina Macarena Testa González
  • María Soledad Villegas
  • Carlos Rafael Narváez
  • Mario Rodrigo Ocampo

TUPUNGATO

  • Mariela Soledad Bueno
  • Pablo Daniel García
  • Anselmo Marcelo Osorio
  • Andrea Mabel Pelegrina
  • Gastón César Eliecer Liivellara

GENERAL ALVEAR

  • Marcos Iván Domenech
  • Florencia Valeria Morales Ruiz
  • Emilce Jacobchuk
  • Víctor Hugo García
  • Milagros Antonella Nieto

MALARGÜE

  • Daniel Alberto Martínez
  • Carla Antonela Casado
  • María Lura Cecconato
  • Walter Alejandro Saez
  • Julia María Navarro

Seguí en vivo la presentación de los candidatos:

Embed - PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS DE LLA + CAMBIA MENDOZA

Temas
Seguí leyendo

Los detalles de cómo se dio la afiliación de Petri a LLA y cómo se enteró Cornejo

"Queridísimo Luis", el mensaje de Javier Milei a Petri al pasarse a las filas de La Libertad Avanza

Luis Petri acepta el desafío que le propuso Milei y asegura: "Mi compromiso es absoluto"

Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Video: Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército que hicieron cumbre en el Himalaya

Milei tras el dato de inflación: "Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia, por lejos"

Los gobernadores lograron la distribución automática de los ATN

LO QUE SE LEE AHORA
El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Por Cecilia Zabala
Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Por Cristian Pérez Barceló
Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura