Luis Petri y Alfredo Cornejo presentan todos los candidatos de la alianza libertaria radical

Tras haber anunciado por redes las candidaturas el fin de semana pasado, este jueves los líderes del nuevo frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo y Luis Petri, presentarán a todos los postulantes a un cargo para las elecciones del 26 de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FrenteCambiaMza/status/1956801630713577537&partner=&hide_thread=false @luispetri y @PameVerasay encabezarán la lista de diputados nacionales por la alianza LLA y Cambia Mendoza.



Nuestro compromiso es claro: defender a Mendoza y representar la voz de nuestra provincia en el Congreso pic.twitter.com/X54QXwsLCJ — Frente Cambia Mza (@FrenteCambiaMza) August 16, 2025 Será a las 9 en el club Andes Talleres, de Godoy Cruz, y contará también con la presencia del presidente de LLA en la Provincia, Facundo Correa Llano, además de los dirigentes que ocuparán lugares en las boletas de la alianza libertaria radical.

Posteriormente, gobernador y ministro de Defensa participarán del cambio de guardia de la Bandera del Ejército de Los Andes en Casa de Gobierno.

En tanto que el acto en el Cerro de La Gloria previsto para el próximo domingo 24 de agosto, Día del Padre de la Patria, que encabezaría el propio Petri, fue suspendido y será reprogramado. Había expectativa de que pudiese participar el presidente Javier Milei, pero al llegar la negativa de Casa Rosada, el funcionario mendocino optó por dejarlo en stand by y buscar relocalizarlo en una fecha en la que el jefe de Estado pueda formar parte.

Todos los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para las elecciones 2025 en el Congreso y la Legislatura Diputados Nacionales Luis Petri

Pamela Verasay

Álvaro Martínez

María Julieta Metral Asensio

Mauricio Pinti Clop Alfredo Cornejo, Luis Petri, Pamela Verasay Luis Petri y Pamela Verasay, primeros candidatos de la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Foto: Prensa Cambia Mendoza Senadores Provinciales Primer Distrito Patricia Betina Sánchez

Lucas Emiliano Fosco

Eduardo José Martín

Evelin Giselle Pérez

María Pía Fanelli

Santiago Daniel Gatica Segundo Distrito Néstor Octavio Majul

Alejandra Carina Gómez

Natalia Yamila Rabite

Franco Martín

Roberto Guillermo Morgante Tercer Distrito Martín Kerchner Tomba

Macarena Soledad D´Ambrogio

Silvia Cristina Cornejo

Rodrigo Alan Lecea Yanardi Cuarto Distrito Leonardo Jorge Yapur

María Carolina Loparco

Jésica Laferte Sanabria

Ricardo Ezequiel Ramos Diputados Provinciales Primer Distrito Julián Eduardo Sadofschi

María Inés Ramos

Juana Allende Zapata

Ismael Ernesto Jadur

Estefanía Vanesa Corvalán

Jorge Raúl Zingaretti

Francisco José Meardi

Carolina Victoria Guillén Segundo Distrito Griselda Paola Petri

Pablo Castro

Daniel Gabriel Llaver

Lourdes Cecilia Soler Gómez

Lucas Marcel Villar

Melina Ailén Ibañez Costa Tercer Distrito Melisa Anabel Martínez Malanca

Carlos Federico Palazzo Latuf

Leonardo Hugo Mastrángelo

María Fernanda Kaufman

Elba Marcela Granizo Cuarto Distrito Alejandra Fabiana Torti

Nicolás De Pedro Buttini

Carlos Gustavo Ponce

María Valentina Sánchez

Natalia Ibis Alonso Todos los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para las elecciones 2025 en los Concejos Deliberantes CIUDAD DE MENDOZA Cecilia Rodríguez

Tomás Omar Dris

Maximiliano Sebastián Garrido

Carla Natalia Ernani

Laura Cristina Villareal Occhionero

Gerardo Andrés Chirino GUAYMALLÉN Silvia Noemí Donati

Luis Antonio Giménez

Fabricio David Lucero

Adriana Ruth Tixeira

María Florencia Triviño

Rolando Santiago Navarra LAVALLE Verónica Natalia Castro

Carlos Groselj

Juan Jesús Ceballos

Mariana Edith Nadalini

Marcos Nahuel Gatica LAS HERAS Marcos David Gil

Johana Vanina Caro

Mónica Alejandra Riveros

Federico Martín Sarmiento García

María Noe Rago

Mauro Ricardo Velázquez SAN MARTÍN Walter Aldo Sar

Agostina María Zamarian

Romina Stella Bordallo

Néstor Adrián Tussedo

María de los Ángeles Ponce

Carlos Alberto Abdala JUNÍN Mario Elías Esteban Ana

Carolina Jaqueline Parodi

Sandra Mónica Astudillo

Ariel Mauricio Alonso

Mariana Gabriela Erario GODOY CRUZ Ricardo Tribiño

Mariana Celeste Atiye

María Agostina Teves

Pedro Eduardo San Martin

María Filomena de Lourdes Cornejo

Andrés Esteban Fuenzalida TUNUYÁN Diego Ramón Olaiz

Teresa Mariela Endrizzi

María del Carmen Bustamante

Diego Darío Corvalán

Paola Viviana Trenchi SAN CARLOS Sebastián Garro Álvarez

Agustina Macarena Testa González

María Soledad Villegas

Carlos Rafael Narváez

Mario Rodrigo Ocampo TUPUNGATO Mariela Soledad Bueno

Pablo Daniel García

Anselmo Marcelo Osorio

Andrea Mabel Pelegrina

Gastón César Eliecer Liivellara GENERAL ALVEAR Marcos Iván Domenech

Florencia Valeria Morales Ruiz

Emilce Jacobchuk

Víctor Hugo García

Milagros Antonella Nieto MALARGÜE Daniel Alberto Martínez

Carla Antonela Casado

María Lura Cecconato

Walter Alejandro Saez

Julia María Navarro Seguí en vivo la presentación de los candidatos: Embed - PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS DE LLA + CAMBIA MENDOZA