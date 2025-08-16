Luis Petri acepta el desafío que le propuso Milei y asegura: "Mi compromiso es absoluto".

El actual ministro de Defensa, Luis Petri se expresó hoy a través de las redes sociales tras aceptar ser el primer candidato a diputado nacional en el frente que une a La Libertad Avanza y Cambia Mendoza en la provincia. En un extenso texto aseguró que "mi compromiso es absoluto".

Tras fuertes rumores y la confirmación de la noticia en donde se mostró la foto con la firma del funcionario para integrar la lista junto a la radical Pamela Verasay , se cayó por completo la teoría de que otro mileista mendocino, Facundo Correa Llano encabezara a los candidatos.

Petri que ya ocupó una banca en el Congreso y que renunciaría al lugar que ocupa en el gabinete nacional dejó hoy en claro que su relación política con el presidente de la Nación está en su mejor momento al expresar "acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza en las elecciones de octubre".

"Liderados por Javier Milei estamos dando la batalla más importante para sacar a la Argentina de la decadencia y buscar el futuro de progreso que todos soñamos. Mi compromiso es absoluto con nuestro país, con nuestra provincia y con el rumbo que decidió el presidente", expresó.

Luis Petri agradeció a Alfredo Cornejo

"Gracias por tu apoyo Alfredo Cornejo compartimos el mismo compromiso y amor por Mendoza, provincia que nos une y por la que vamos a seguir trabajando para defender las ideas de la libertad", aseguró el mendocino que hoy lidera el ministerio de Defensa y que tiene como meta ser el próximo gobernador de Mendoza.

A su vez, el mandatario provincial felicitó a Petri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional del frente. "Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país", dijo por X.

Luis Petri al Congreso con ideas de libertad para Mendoza

En el mensaje que Petri dejó este sábado en sus redes también agradeció a Mendoza y sostuvo un mensaje claro de lo que será su prioridad en el Congreso en el caso de llegar a ocupar nueva mente una banca en la Cámara Baja.

"Quiero decirles a todos los mendocinos que voy a trabajar por una provincia que refuerce su peso en el debate nacional, defender nuestras economías regionales, apoyar a quienes producen y emprenden, y garantizar que el mérito y el esfuerzo serán reconocidos y recompensados", comenzó.

Y agregó: "Hoy debemos lograr las reformas urgentes que traban el crecimiento y la gran pelea está en el Congreso. Es contra los kirchneristas y los adictos al Estado populista que quieren impedir el desarrollo de nuestro país y nuestras provincias. Ellos siguen defendiendo a los corruptos, los privilegios y los delincuentes. Son quienes bloquean sistemáticamente todo lo que el pueblo argentino decidió en las urnas por amplia mayoría en 2023".

Por último el radical que deberá pasarse a las filas de la Libertad Avanza sostuvo que "necesitamos en el Congreso personas que crean en las ideas de la libertad para sacar al país adelante.