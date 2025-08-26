Barrido legislativo en la provincia de Mendoza: las decenas de normas derogadas por "obsoletas"

La Legislatura de Mendoza sancionó este martes la denominada Ley Hojarasca , una norma que deroga más de 70 leyes por haber quedado "obsoletas" en la provincia de Mendoza . Esta iniciativa fue impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado , como parte de un plan de modernización institucional.

Esta propuesta surgió luego de que en octubre del año pasado el presidente Javier Milei enviara al Congreso Nacional el proyecto para eliminar decenas de leyes consideradas "inútiles, obsoletas o que restringen libertades". A modo de réplica, Casado envió un texto a los legisladores con similares características para otorgar "mayor seguridad jurídica a ciudadanos, inversores y emprendedores".

La propuesta fue aprobada por amplia mayoría, solo el legislador Dugar Chappel (Partido Verde) votó en contra, e incluso el senador Gabriel Pradines (La Unión Mendocina) la acompañó. Tuvo un extenso recorrido legislativo, ya que primero recibió media sanción en el Senado, luego la Cámara de Diputados incorporó modificaciones, y finalmente el Senado aceptó esos cambios para darle sanción definitiva.

Desde el oficialismo destacaron que esto se enmarca en el plan de simplificación normativa que la provincia promueve desde 2016. En el recinto, el senador Walther Marcolini explicó que esta norma: “Incorpora cambios realizados en Diputados y apunta a ordenar el marco normativo para mejorar la eficiencia y brindar seguridad jurídica”.

senado mendoza La Ley Hojarasca deroga decenas de leyes.

Se viene la segunda etapa

La tarea de identificar las normas y analizarlas con detenimiento estuvo a cargo de un equipo integrado por funcionarios legislativos, liderados por Lucas Faure, secretario legislativo del Senado. En la primera etapa, se analizaron 102 leyes sancionadas hasta 1950.

Ya se trabaja en la segunda iniciativa, que abarca leyes sancionadas entre 1950 y 1970, para continuar luego con períodos más recientes.

Leyes derogadas por la Legislatura de Mendoza

Entre las leyes alcanzadas por esta norma se encuentra la Ley 1072 de 1933, referida a la industria vitivinícola, por establecer regulaciones que hoy resultan desactualizadas y restrictivas para los pequeños productores. También leyes que mencionan organismos que ya no existen o que regulan actividades que han perdido vigencia, como la Ley 1310 sobre el ejercicio profesional de representantes de bodegas.

También incluye la que creaba la Dirección General de Rentas, la que fijaba currículas vinculadas a la “moral y la higiene”, la que prohibía el trabajo los domingo, la que establecía un protocolo de vigilancia epidemiológica contra la tuberculosis en el ámbito educativo.

Otras leyes derogadas en la provincia de Mendoza

Otros ejemplos de leyes que quedaron sin efecto incluyen normativas sobre planes de urbanización previas a la Ley 8051, disposiciones sobre fiscalización de semillas,hoy competencia del ISCAMEN; y leyes vinculadas a subsidios artísticos, el presupuesto anual, normas laborales por rubro y hasta un impuesto al consumo del vino, incompatible con el IVA.

Con esta norma, el Gobierno apuntar a un ordenamiento sistemático de la legislación para avanzar en un futuro digesto legislativo, herramienta que permitirá contar con un "cuerpo normativo claro, actualizado y accesible".