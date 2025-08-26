Ley Hojarasca

Barrido legislativo en la provincia de Mendoza: las decenas de normas derogadas por "obsoletas"

La Legislatura aprobó la Ley Hojarasca y más de 70 leyes quedaron sin efecto en la provincia de Mendoza.

La Legislatura de la provincia de Mendoza aprobó la denominada Ley Hojarasca.

 Por Florencia Martinez del Rio

La Legislatura de Mendoza sancionó este martes la denominada Ley Hojarasca, una norma que deroga más de 70 leyes por haber quedado "obsoletas" en la provincia de Mendoza. Esta iniciativa fue impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado, como parte de un plan de modernización institucional.

Esta propuesta surgió luego de que en octubre del año pasado el presidente Javier Milei enviara al Congreso Nacional el proyecto para eliminar decenas de leyes consideradas "inútiles, obsoletas o que restringen libertades". A modo de réplica, Casado envió un texto a los legisladores con similares características para otorgar "mayor seguridad jurídica a ciudadanos, inversores y emprendedores".

El debate en el Senado

La propuesta fue aprobada por amplia mayoría, solo el legislador Dugar Chappel (Partido Verde) votó en contra, e incluso el senador Gabriel Pradines (La Unión Mendocina) la acompañó. Tuvo un extenso recorrido legislativo, ya que primero recibió media sanción en el Senado, luego la Cámara de Diputados incorporó modificaciones, y finalmente el Senado aceptó esos cambios para darle sanción definitiva.

Desde el oficialismo destacaron que esto se enmarca en el plan de simplificación normativa que la provincia promueve desde 2016. En el recinto, el senador Walther Marcolini explicó que esta norma: “Incorpora cambios realizados en Diputados y apunta a ordenar el marco normativo para mejorar la eficiencia y brindar seguridad jurídica”.

senado mendoza
La Ley Hojarasca deroga decenas de leyes.

Se viene la segunda etapa

La tarea de identificar las normas y analizarlas con detenimiento estuvo a cargo de un equipo integrado por funcionarios legislativos, liderados por Lucas Faure, secretario legislativo del Senado. En la primera etapa, se analizaron 102 leyes sancionadas hasta 1950.

Ya se trabaja en la segunda iniciativa, que abarca leyes sancionadas entre 1950 y 1970, para continuar luego con períodos más recientes.

Leyes derogadas por la Legislatura de Mendoza

Entre las leyes alcanzadas por esta norma se encuentra la Ley 1072 de 1933, referida a la industria vitivinícola, por establecer regulaciones que hoy resultan desactualizadas y restrictivas para los pequeños productores. También leyes que mencionan organismos que ya no existen o que regulan actividades que han perdido vigencia, como la Ley 1310 sobre el ejercicio profesional de representantes de bodegas.

También incluye la que creaba la Dirección General de Rentas, la que fijaba currículas vinculadas a la “moral y la higiene”, la que prohibía el trabajo los domingo, la que establecía un protocolo de vigilancia epidemiológica contra la tuberculosis en el ámbito educativo.

Otras leyes derogadas en la provincia de Mendoza

Otros ejemplos de leyes que quedaron sin efecto incluyen normativas sobre planes de urbanización previas a la Ley 8051, disposiciones sobre fiscalización de semillas,hoy competencia del ISCAMEN; y leyes vinculadas a subsidios artísticos, el presupuesto anual, normas laborales por rubro y hasta un impuesto al consumo del vino, incompatible con el IVA.

  • Ley 20 y el art. N°2 de la Ley 114
  • Ley 37 y el art. N° 15 de la Ley 2421
  • Ley 47 y sus modificatorias Ley 619, 811 y Art. 3 de Ley N°4532
  • Ley 246 – Ley 280 – Ley 336 – Ley 371 – Ley 373 – Ley 384 -Ley 493 -Ley 741 – Ley 856 – Ley 916
  • Ley 917 y art. 23° del Decreto Ley N° 967/57, art. 25° de la ley N°2532, Art. 2° de la ley N°3529, Art. 2° de la Ley N°4133 y Art. 2°,3°,7° y 9° de la Ley N° 4532
  • Ley 921
  • Ley 926 y sus modificatorias Ley 1603 y art. 3° de la Ley 4217
  • Ley 966 – Ley 970 – Ley 979 – Ley 986
  • Ley 1002 y sus modificatorias Leyes 1497, 1802, 1814 y 2553
  • Ley 1031 – Ley 1032
  • Ley 1044 en sus artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° y 9° y su modificatoria Ley 6859
  • Ley 1072 y Decreto Ley N°12/53
  • Ley 1078 y sus modificatorias Leyes 1148, 1227 y 1371
  • Ley 1099 – Ley 1118
  • Ley 1162 y su modificatoria Ley 1606
  • Ley 1165 – Ley 1177 – Ley 1197
  • Ley 1210 y su modificatoria Ley 1374
  • Ley 1229 – Ley 1241 – Ley 1250 – Ley 1270
  • Ley 1292 y su modificatoria Ley 1806
  • Ley 1297 y su modificatoria Ley 3529
  • Ley 1310 – Ley 1332 – Ley 1335 – Ley 1358 – Ley 1359 – Ley 1362 – Ley 1372
  • Ley 1378 y su modificatoria Ley 1438
  • Ley 1388 – Ley 1398
  • Ley 1417 y su modificatoria Decreto Ley 371/57
  • Ley 1421 – Ley 1462 – Ley 1467 – Ley 1492
  • Ley 1520 y su modificatoria Ley 2585
  • Ley 1589 – Ley 1607 – Ley 1616 – Ley 1649
  • Ley 1676 y su modificatoria Ley 2245 y art. 3° de Ley N°2280
  • Ley 1684 – Ley 1691
  • Ley 1692 y su modificatoria Ley 1959
  • Ley 1694 – Ley 1702 – Ley 1717 – Ley 1719 – Ley 1738 – Ley 1748
  • Ley 1773 y su modificatoria art. 4° de Ley 2108
  • Ley 1837 y su modificatoria Ley 3246
  • Ley 1876 – Ley 1898
  • Ley 1908 y sus modificatorias Decretos Ley N° 14/57, 132/75 y 194/75, 2608, 2731, 3580, 3765, 3800, 4607, 5696, 6026, 6080, 6081, 6408, 6430, 6796, 7105, 7280, 7311, Art. 19, 20 y 21 de la Ley N°8916.
  • Ley 1914 – Ley 1927

Con esta norma, el Gobierno apuntar a un ordenamiento sistemático de la legislación para avanzar en un futuro digesto legislativo, herramienta que permitirá contar con un "cuerpo normativo claro, actualizado y accesible".

