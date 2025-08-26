con todo

Procar 4000: Mendoza hizo historia en el automovilismo nacional y vos no te lo podés perder

El equipo mendocino Maggini Motorsport tuvo una destacada labor en la competencia del Procar 4000 en Entre Ríos. Mirá lo que pasó.

Luisito Maggini volvió a los puesto de punta con un 4° puesto en el exigente Procar 4000.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Procar 4000 tuvo doble fecha en el autódromo de Concepción del Uruguay y el equipo de la provincia de Mendoza Maggini Motorsport fue protagonista con un podio de Fabrizio Maggini y varios autos entre los diez primeros. El Valle de Uco volvió a decir presente en los puestos de vanguardia con un gran rendimiento colectivo.

Fabrizio Maggini voló en Concepción y se subió al podio del Procar 4000

El domingo, por la séptima fecha, Fabrizio Maggini largó noveno y protagonizó una remontada espectacular: avanzó posiciones en las primeras vueltas y aprovechó un despiste masivo por una mancha de aceite para trepar al segundo puesto.

Peleó mano a mano la punta con Oscar Sánchez, pero finalmente terminó , sumando puntos valiosos que lo llevaron a la sexta posición del campeonato.

Fue una carrera muy exigente, pero se pudo dar. El sábado venía segundo y se rompió un rulemán de la caja, quedamos decepcionados pero tuvimos revancha. Quiero agradecer al equipo Granja Motorsport, a la familia, amigos y a todos los que me siguen en Mendoza”, declaró el piloto.

Procar 4000 (2)
Fabrizio Maggini, festejando el 2&deg;puesto.

El equipo del Valle de Uco, protagonista en el Procar 4000

Además del podio de Fabrizio, el domingo Luisito Maggini terminó 4° y volvió a los primeros planos, mientras que Fabián Maggini fue 8°, completando un fin de semana muy positivo (el sábado había llegado 6°).

Coki Maggini retornó a la actividad con un 8° y un 12°, mientras que Luis Maggini finalizó 15° en ambas competencias.

En la divisional B, Luciano Maggini firmó su mejor fin de semana del año con un 18° y un 12°.

Procar 4000 (3)
Fabi&aacute;n Maggini fue el m&aacute;s regular del fin de semana.

Lo que viene para el Maggini Motorsport en el Procar 4000

El equipo del Valle de Uco ya piensa en la próxima cita del Procar 4000, que se disputará el 13 y 14 de septiembre en San Nicolás, donde buscarán repetir el protagonismo y seguir sumando fuerte en el campeonato.

