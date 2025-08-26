La Selección de Vóley, con Molini y López, consiguió un gran logro en el Mundial ¿Qué sucedió?

La Selección de Vóley de Argentina U21 de vóley cerró la fase de grupos del Mundial de China 2025 con derrota frente a Italia por 3-0 (25-18, 25-18 y 25-17). Pese al traspié, el equipo dirigido por Sebastián Fernández se metió entre los 16 mejores del mundo. Leé la nota de Sitio Andino y enterate lo que se viene.
Los mendocinos Emiliano Molini y Fausto López tuvieron protagonismo en la primera etapa. Molini fue uno de los puntales ofensivos: convirtió 13 puntos ante Francia, otros 13 frente a Túnez y 10 en la ajustada victoria contra Indonesia, además de sumar en el debut ante Ucrania y en el cierre con Italia. López, en tanto, aportó desde el banco y consiguió puntos importantes contra Ucrania e Indonesia, además de jugar ante los italianos.
De esta forma, Mendoza sigue diciendo presente en el vóley internacional con dos jóvenes que ya son parte del futuro argentino. Ahora buscarán dar un nuevo paso frente a Irán para seguir alimentando el sueño mundialista.