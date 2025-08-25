La Selección de Vóley dio un paso gigante en el Mundial ¿Cuál fue el aporte de los mendocinos?

La Selección de Vóley de Argentina U21 celebró un triunfo clave en el Mundial de China 2025 , al derrotar a Indonesia por 3-2 (23-25, 27-25, 23-25, 25-20 y 15-13). En la victoria albiceleste, los mendocinos Emiliano Molini , con 10 puntos , y Fausto López , con 1 punto , dejaron su huella en el tablero.

En un duelo cambiante, Argentina logró reaccionar tras estar dos veces abajo en el marcador. Allí, Emiliano Molini fue una de las figuras de la noche, cerrando con 10 tantos que fueron vitales para sostener la remontada.

Por su parte, Fausto López ingresó desde el banco y aportó 1 punto en momentos decisivos , demostrando la profundidad del plantel y el aporte constante de los representantes mendocinos.

El máximo goleador del partido fue Fausto Díaz , con 27 puntos, seguido por Ramos (20) y Bevilacqua (9) .

La Selección de Vóley de Argentina y el paso a octavos

Con este triunfo, Argentina se acomodó mejor en la tabla, superando a Indonesia y Túnez. Ahora cerrará la primera fase ante Italia este martes 26 de agosto a las 9.00 (ARG), en un choque que definirá su clasificación a los octavos de final.

Antes, la albiceleste había perdido con Ucrania (1-3) y Francia (1-3), pero logró recuperarse con victorias ante Túnez (3-0) y Indonesia (3-2).

Fixture de Argentina en el Mundial U21

Argentina 1-3 Ucrania

Argentina 1-3 Francia

Argentina 3-0 Túnez

Argentina 3-2 Indonesia

Martes 26/8, 09:00: Italia vs. Argentina

