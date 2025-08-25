bie ahí

La Selección de Vóley dio un paso gigante en el Mundial ¿Cuál fue el aporte de los mendocinos?

La Selección de Vóley de Argentina venció a Indonesia y sigue con vida en la Copa del Mundo. Mirá cómo les fue a Emiliano Molini y Fausto López.

La Selección de Vóley va por más.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Selección de Vóley de Argentina U21 celebró un triunfo clave en el Mundial de China 2025, al derrotar a Indonesia por 3-2 (23-25, 27-25, 23-25, 25-20 y 15-13). En la victoria albiceleste, los mendocinos Emiliano Molini, con 10 puntos, y Fausto López, con 1 punto, dejaron su huella en el tablero.

Molini, protagonista y López con aporte clave en la Selección de Vóley

En un duelo cambiante, Argentina logró reaccionar tras estar dos veces abajo en el marcador. Allí, Emiliano Molini fue una de las figuras de la noche, cerrando con 10 tantos que fueron vitales para sostener la remontada.

Por su parte, Fausto López ingresó desde el banco y aportó 1 punto en momentos decisivos, demostrando la profundidad del plantel y el aporte constante de los representantes mendocinos.

El máximo goleador del partido fue Fausto Díaz, con 27 puntos, seguido por Ramos (20) y Bevilacqua (9).

La Selección de Vóley de Argentina y el paso a octavos

Con este triunfo, Argentina se acomodó mejor en la tabla, superando a Indonesia y Túnez. Ahora cerrará la primera fase ante Italia este martes 26 de agosto a las 9.00 (ARG), en un choque que definirá su clasificación a los octavos de final.

Antes, la albiceleste había perdido con Ucrania (1-3) y Francia (1-3), pero logró recuperarse con victorias ante Túnez (3-0) y Indonesia (3-2).

Fixture de Argentina en el Mundial U21

  • Argentina 1-3 Ucrania

  • Argentina 1-3 Francia

  • Argentina 3-0 Túnez

  • Argentina 3-2 Indonesia

  • Martes 26/8, 09:00: Italia vs. Argentina

Mendoza furor en los Panamericanos

La provincia de Mendoza cerró su participación en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025 con un balance histórico: 12 medallas en total, con cuatro de oro, seis de plata y dos de bronce. Los atletas provinciales dejaron la bandera mendocina en lo más alto y fueron protagonistas de una cita continental marcada por la emoción, el esfuerzo y el orgullo argentino.

