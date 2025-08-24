Por qué Mendoza fue furor en la disputa de los Juegos Panamericanos en Asunción

La provincia de Mendoza cerró su participación en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025 con un balance histórico: 12 medallas en total, con cuatro de oro, seis de plata y dos de bronce. Los atletas provinciales dejaron la bandera mendocina en lo más alto y fueron protagonistas de una cita continental marcada por la emoción, el esfuerzo y el orgullo argentino.
Julieta Benedetti y el hockey, los grandes orgullos mendocinos en los Juegos Panamericanos
El nombre propio más destacado fue el de Julieta Benedetti, que se convirtió en la gran figura del deporte mendocino en Asunción: logró una medalla de oro en la ruta individual de ciclismo y sumó además dos platas, en contrarreloj y en ómnium. “Estoy muy contenta por la actuación personal, fue con la ayuda de todo el equipo. Se lo dedico a ellos, a mi familia y a los argentinos que siempre apoyan”, aseguró la ciclista.
El medallero mendocino en los Juegos Panamericanos: platas y bronces en múltiples disciplinas
Las platas completaron una cosecha variada que demostró el nivel de la provincia en distintas disciplinas: Martín Mansilla (remo), Lucía Miralles (mountain bike), Nahuel Rojas (vóley) y Martín Maya (balonmano) subieron al segundo escalón del podio, junto con las ya mencionadas de Benedetti.
En tanto, los bronces llegaron desde el taekwondo con Mateo Di Leo Blas, que peleó hasta el final en la categoría 80 kilos, y desde el tiro deportivo, donde Josefina Mella brilló en pistola 10 metros aire para sumar otra medalla a la cuenta mendocina.
Con 12 medallas en total, Mendoza no solo aportó cantidad sino también calidad a la cosecha argentina, que finalizó quinta en el medallero general con 95 preseas. La actuación de la delegación provincial ratifica el gran presente de sus atletas y proyecta un futuro lleno de ilusión rumbo a los próximos desafíos internacionales.