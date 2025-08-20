Oro para Las Leoncitas y medallas mendocinas históricas en los Panamericanos Junior ¿Cuántas son?

El hockey sobre césped argentino volvió a brillar y la provincia de Mendoza festeja con orgullo. Las Leoncitas derrotaron por 3 a 0 a Estados Unidos y se consagraron campeonas en los Juegos Panamericanos junior en Asunción 2025, con las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra como protagonistas.
Los goles del triunfo llegaron a través de Lourdes Pisthon (2) y Lara Casas, en el Centro Nacional de Hockey ubicado dentro del Centro Olímpico Paraguayo. El equipo, dirigido por Juan Martín López, terminó invicto tras golear en fase de grupos a Uruguay (3-0), Canadá (6-0) y Paraguay (12-0), y superar a Chile (4-1) en semifinales.
El oro de las Leoncitas se suma a una histórica cosecha de medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior, que consolida a la provincia como semillero deportivo:
Sol Guignet y Milagros Alastra (Oro) – Hockey sobre césped femenino
Lautaro Martínez (Oro) – Hockey sobre césped masculino
Julieta Benedetti (Oro) – Ruta individual femenina en ciclismo
Julieta Benedetti (Plata) – Contrarreloj individual en ciclismo
Julieta Benedetti (Plata) – Ómnium en ciclismo
Lucía Miralles (Plata) – Cross country olímpico en mountain bike
Martín Mansilla (Plata) – Remo, cuatro sin timonel
Josefina Mella (Bronce) – Pistola 10m aire en tiro
Mateo Di Leo Blas (Bronce) – Taekwondo 80 kg masculino
Argentina, top 5 en el medallero de los Juegos Panamericanos
Con la victoria de Las Leoncitas y las preseas cosechadas por la delegación nacional, Argentina suma 16 oros, 26 platas y 17 bronces, consolidándose en el quinto puesto del medallero general de Asunción 2025.
La actuación mendocina, con nombres que ya suenan para la élite, refuerza el papel de la provincia como cantera de talento en disciplinas individuales y colectivas.