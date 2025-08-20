con todo

Oro para Las Leoncitas y medallas mendocinas históricas en los Panamericanos Junior ¿Cuántas son?

Las Leoncitas vencieron 3-0 a Estados Unidos y se quedaron con el oro en Asunción 2025. Mirá todas las preseas que aportó la provincia de Mendoza.

Sol Guignet y Milagros Alastra fueron protagonistas con Las Leoncitas.

 Por Martín Sebastián Colucci

El hockey sobre césped argentino volvió a brillar y la provincia de Mendoza festeja con orgullo. Las Leoncitas derrotaron por 3 a 0 a Estados Unidos y se consagraron campeonas en los Juegos Panamericanos junior en Asunción 2025, con las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra como protagonistas.

Los goles del triunfo llegaron a través de Lourdes Pisthon (2) y Lara Casas, en el Centro Nacional de Hockey ubicado dentro del Centro Olímpico Paraguayo. El equipo, dirigido por Juan Martín López, terminó invicto tras golear en fase de grupos a Uruguay (3-0), Canadá (6-0) y Paraguay (12-0), y superar a Chile (4-1) en semifinales.

Medallas mendocinas en Asunción 2025

El oro de las Leoncitas se suma a una histórica cosecha de medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior, que consolida a la provincia como semillero deportivo:

  • Sol Guignet y Milagros Alastra (Oro) – Hockey sobre césped femenino

  • Lautaro Martínez (Oro) – Hockey sobre césped masculino

  • Julieta Benedetti (Oro) – Ruta individual femenina en ciclismo

  • Julieta Benedetti (Plata) – Contrarreloj individual en ciclismo

  • Julieta Benedetti (Plata) – Ómnium en ciclismo

  • Lucía Miralles (Plata) – Cross country olímpico en mountain bike

  • Martín Mansilla (Plata) – Remo, cuatro sin timonel

  • Josefina Mella (Bronce) – Pistola 10m aire en tiro

  • Mateo Di Leo Blas (Bronce) – Taekwondo 80 kg masculino

Argentina, top 5 en el medallero de los Juegos Panamericanos

Con la victoria de Las Leoncitas y las preseas cosechadas por la delegación nacional, Argentina suma 16 oros, 26 platas y 17 bronces, consolidándose en el quinto puesto del medallero general de Asunción 2025.

La actuación mendocina, con nombres que ya suenan para la élite, refuerza el papel de la provincia como cantera de talento en disciplinas individuales y colectivas.

