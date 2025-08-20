Oro para Las Leoncitas y medallas mendocinas históricas en los Panamericanos Junior ¿Cuántas son?

Sol Guignet y Milagros Alastra fueron protagonistas con Las Leoncitas.

Por Martín Sebastián Colucci







El hockey sobre césped argentino volvió a brillar y la provincia de Mendoza festeja con orgullo. Las Leoncitas derrotaron por 3 a 0 a Estados Unidos y se consagraron campeonas en los Juegos Panamericanos junior en Asunción 2025, con las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra como protagonistas.

Los goles del triunfo llegaron a través de Lourdes Pisthon (2) y Lara Casas, en el Centro Nacional de Hockey ubicado dentro del Centro Olímpico Paraguayo. El equipo, dirigido por Juan Martín López, terminó invicto tras golear en fase de grupos a Uruguay (3-0), Canadá (6-0) y Paraguay (12-0), y superar a Chile (4-1) en semifinales.

Guignet y Alastra, orgullo mendocino en Las Leoncitas La presencia de Guignet y Alastra marcó el sello provincial en un plantel que se bañó en oro y se subió a lo más alto del podio continental. Con su aporte, Mendoza volvió a tener representantes de peso en el hockey internacional.

Medallas mendocinas en Asunción 2025 El oro de las Leoncitas se suma a una histórica cosecha de medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior, que consolida a la provincia como semillero deportivo:

Sol Guignet y Milagros Alastra (Oro) – Hockey sobre césped femenino

Lautaro Martínez (Oro) – Hockey sobre césped masculino

Julieta Benedetti (Oro) – Ruta individual femenina en ciclismo

Julieta Benedetti (Plata) – Contrarreloj individual en ciclismo

Julieta Benedetti (Plata) – Ómnium en ciclismo

Lucía Miralles (Plata) – Cross country olímpico en mountain bike

Martín Mansilla (Plata) – Remo, cuatro sin timonel

Josefina Mella (Bronce) – Pistola 10m aire en tiro

Mateo Di Leo Blas (Bronce) – Taekwondo 80 kg masculino Argentina, top 5 en el medallero de los Juegos Panamericanos Con la victoria de Las Leoncitas y las preseas cosechadas por la delegación nacional, Argentina suma 16 oros, 26 platas y 17 bronces, consolidándose en el quinto puesto del medallero general de Asunción 2025. La actuación mendocina, con nombres que ya suenan para la élite, refuerza el papel de la provincia como cantera de talento en disciplinas individuales y colectivas.