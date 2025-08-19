Victoria de oro para Los Leoncitos con presencia mendocina en los Panamericanos: mirá la gran racha ganadora

Los Leoncitos dieron una gran muestra de juego.

Por Martín Sebastián Colucci







Los Leoncitos del hockey sobre césped siguen dejando huella en el deporte argentino. Con una campaña de ensueño en Asunción, donde marcaron 48 goles y recibieron apenas 2, se coronaron campeones Panamericanos Junior tras vencer 4-2 a Canadá. El próximo objetivo ya está claro: el Mundial de India 2025.

El equipo argentino mostró un nivel superlativo durante todo el torneo. En la fase de grupos no dejó dudas: 11-0 a Brasil, 8-0 a Estados Unidos y 20-0 a Paraguay. En semifinales, un 5-0 contundente ante Chile reafirmó su poderío. Y en la final, los goles de Torrigiani, Ruiz, Rodríguez y Correa sellaron el 4-2 sobre Canadá.

Los números y lo que se viene para Los Leones La campaña de Los Leoncitos fue demoledora: 48 tantos convertidos y apenas 2 recibidos en todo el certamen. Un poder ofensivo implacable y una defensa sólida que volvieron imposible la ilusión de los rivales. Este rendimiento los posiciona como una de las potencias juveniles del hockey mundial.

El envión anímico ahora se traslada al próximo objetivo: el Mundial Junior de hockey sobre césped, que se disputará del 28 de noviembre al 10 de diciembre en Chennai y Madurai, India. Con semejante presente, la expectativa es enorme para un plantel que promete seguir sumando gloria.

Las ocho medallas de Mendoza en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 Julieta Benedetti (Oro): Ruta individual femenina - Ciclismo.

Lautaro Martínez (Oro) - hockey sobre césped.

Julieta Benedetti (Plata): Contrarreloj individual - Ciclismo.

Julieta Benedetti (Plata): Omniun - Ciclismo.

Lucía Miralles (Plata): Cross country olímpico - Mountain Bike.

Josefina Mella (Bronce): Pistola 10 metros aire - Tiro.

Martín Mansilla (Plata): Cuatro sin timonel - Remo.

Mateo Di Leo Blas (Bronce): 80 kg. masculino - Taekwondo.