Cómo estuvo el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid: mirá la jugada de la que habla el mundo

Franco Mastantuono debutó oficialmente con la camiseta del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El fútbol español fue testigo de un momento especial. Franco Mastantuono , extremo derecho de 18 años surgido de las divisiones inferiores de River Plate , tuvo su tan esperado debut oficial con la camiseta del Real Madrid en la primera fecha de La Liga frente a Osasuna.

El Santiago Bernabéu se convirtió en el escenario soñado para el estreno del juvenil argentino. El ingreso se produjo a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando reemplazó al marroquí Brahim Díaz . Apenas pisó el césped, el público merengue lo recibió con aplausos, reflejo de la expectativa que genera su incorporación al primer equipo.

a la carga Inter Miami vs Tigres por la Leagues Cup ¿Juega Lionel Messi en los cuartos de final?

Franco Mastantuono al borde del colapso: fraude y sanción histórica para el Real Madrid

Más allá de que el partido estaba encaminado, la presencia de Mastantuono le aportó frescura al ataque y dejó en claro que su estilo puede aportar variantes al plantel que dirige Xabi Alonso.

La apuesta de la dirigencia madrileña por sumar a Mastantuono responde a una política de potenciar talentos jóvenes que puedan convertirse en referentes del futuro. En Argentina ya había despertado elogios, y ahora en España se lo mira con atención.

La adaptación no será sencilla: el ritmo del fútbol de elite europeo exige madurez y constancia. Sin embargo, su primera aparición dejó señales positivas y abrió la puerta a lo que podría ser una carrera brillante.

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid no solo marca un hito personal, sino también un punto de partida para convertirse en una de las grandes promesas argentinas en Europa.

El resumen de la victoria del Real Madrid