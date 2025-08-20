sumó minutos

Cómo estuvo el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid: mirá la jugada de la que habla el mundo

El jugador argentino Franco Mastantuono se presentó con el Real Madrid Club de Fútbol en la LaLiga. Repasá todos los detalles.

Franco Mastantuono debutó oficialmente con la camiseta del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Por Sitio Andino Deportes

El fútbol español fue testigo de un momento especial. Franco Mastantuono, extremo derecho de 18 años surgido de las divisiones inferiores de River Plate, tuvo su tan esperado debut oficial con la camiseta del Real Madrid en la primera fecha de La Liga frente a Osasuna.

El Bernabéu, escenario ideal para el debut de Franco Mastantuono

El Santiago Bernabéu se convirtió en el escenario soñado para el estreno del juvenil argentino. El ingreso se produjo a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando reemplazó al marroquí Brahim Díaz. Apenas pisó el césped, el público merengue lo recibió con aplausos, reflejo de la expectativa que genera su incorporación al primer equipo.

Franco Mastantuono vive su sueño a pura ansiedad.

Más allá de que el partido estaba encaminado, la presencia de Mastantuono le aportó frescura al ataque y dejó en claro que su estilo puede aportar variantes al plantel que dirige Xabi Alonso.

¿Podrá consolidarse como la nueva promesa del Real Madrid?

La apuesta de la dirigencia madrileña por sumar a Mastantuono responde a una política de potenciar talentos jóvenes que puedan convertirse en referentes del futuro. En Argentina ya había despertado elogios, y ahora en España se lo mira con atención.

La adaptación no será sencilla: el ritmo del fútbol de elite europeo exige madurez y constancia. Sin embargo, su primera aparición dejó señales positivas y abrió la puerta a lo que podría ser una carrera brillante.

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid no solo marca un hito personal, sino también un punto de partida para convertirse en una de las grandes promesas argentinas en Europa.

El resumen de la victoria del Real Madrid

Oro para Las Leoncitas y medallas mendocinas históricas en los Panamericanos Junior ¿Cuántas son?

Sol Guignet y Milagros Alastra fueron protagonistas con Las Leoncitas.
Oro para Las Leoncitas y medallas mendocinas históricas en los Panamericanos Junior ¿Cuántas son?

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza
Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF.
Amstutz, en Aconcagua Radio: "El traslado del reactor de IMPSA se frenó por la empresa"

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025
Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Ahora los tickets en Mendoza reflejarán la alícuota de Ingresos Brutos
En Mendoza también será obligatorio detallar lo que se paga de impuestos en tickets y facturas

Así estará el pronóstico del tiempo este 20 de agosto en la provincia de Mendoza.
Así estará el tiempo este miércoles 20 de agosto en Mendoza

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

