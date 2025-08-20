Los Leoncitos, oro Panamericano con Lautaro Martínez: "Es un orgullo representar a Mendoza"

Los Leoncitos hicieron patria en Asunción.

Por Martín Sebastián Colucci







El hockey sobre césped argentino volvió a brillar en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 y la provincia de Mendoza se subió a lo más alto del podio. Los Leoncitos se consagraron campeones tras vencer a Chile en la final, cerrando un torneo perfecto y sin derrotas que ilusiona de cara a lo que viene.

Entre los protagonistas apareció el mendocino Lautaro Martínez, que celebró la dorada y dejó sensaciones cargadas de futuro: “Estoy muy feliz por este increíble logro; lo buscamos desde el inicio del torneo y se nos dio”. El título alimenta su confianza con vistas al Mundial.

Los Leoncitos (2) “Un orgullo representar a Mendoza”: la voz del crack de Los Leoncitos Con el oro colgado, el juvenil destacó el valor simbólico del logro: “Es un orgullo y un honor representar a Mendoza, donde podemos demostrar el talento del interior”. Sobre la mentalidad del plantel, fue tajante: “Nuestra expectativa siempre es salir campeón. Tenemos una selección muy comprometida y, desde el principio de los Panamericanos, nos venimos preparando mentalmente para el Mundial, buscando unir cada vez más al grupo”.

El proceso en Asunción también potenció su crecimiento competitivo: “Todos los partidos fueron especiales; me sirvieron para sumar confianza y entenderme mejor con mis compañeros”. Aunque no pudo coincidir con otros mendocinos en la Villa, “los siguió por tele y redes”, atento a cada resultado.

Leoncitos Del oro al Mundial: preparación y objetivos de Los Leoncitos La siguiente parada ya está marcada: el Mundial juvenil. Martínez no subestima el desafío: “La mayor diferencia con el Mundial es el nivel: todos los partidos van a ser difíciles y muy picantes. Pero tenemos varias semanas de entrenamiento para llegar a la mejor versión de cada uno”. En ese camino, dejó un mensaje para las divisiones formativas: “Disfruten el deporte, aprendan algo nuevo cada día y den lo mejor: así van a lograr lo que se propongan”, culminó el player de Obras.