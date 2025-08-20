Sebastián Báez y Navone lograron algo gigante ante del US Open: repasá lo sucedido en Winston Salem

La previa del US Open arrancó con excelentes noticias para el tenis argentino. Sebastián Báez (40° del ranking mundial) y Mariano Navone (74°) lograron victorias contundentes en el ATP 250 de Winston Salem y se metieron en los octavos de final del torneo que se disputa en Carolina del Norte, en las instalaciones de una universidad.
Sebastián Báez cortó la mala racha y ganó con autoridad
En un primer set muy parejo, hubo cuatro quiebres en los primeros cinco games. Báez levantó tres set points en el décimo juego y logró un quiebre clave en el undécimo para cerrarlo 7-5. En el segundo parcial, el argentino dominó con solidez: quebró en el primer y séptimo game, para liquidar el partido con un claro 6-2.
Con esta victoria, Báez enfrentará en octavos al neerlandés Botic Van de Zandschulp (92°).
Mariano Navone sigue creciendo y no perdona
El oriundo de 9 de Julio, Mariano Navone, dio otra muestra de carácter al vencer al estadounidense Marcos Giron (55°) por 6-2 y 6-2.
La “Nave” jugó un primer set impecable, con apenas dos puntos de break cedidos y quiebres en el segundo y cuarto juego. En la segunda manga, arrancó arrasando: ganó los primeros cinco games con dos quiebres incluidos. Pese a perder su servicio en el séptimo, recuperó inmediatamente y cerró el encuentro con autoridad.
Navone, de 24 años, sigue sumando confianza en el circuito y reafirma su lugar en el top 100. Su rival en octavos todavía no está confirmado.