Sebastián Báez y Navone lograron algo gigante ante del US Open: repasá lo sucedido en Winston Salem

La previa del US Open arrancó con excelentes noticias para el tenis argentino. Sebastián Báez (40° del ranking mundial) y Mariano Navone (74°) lograron victorias contundentes en el ATP 250 de Winston Salem y se metieron en los octavos de final del torneo que se disputa en Carolina del Norte, en las instalaciones de una universidad.

El bonaerense Sebastián Báez se impuso al experimentado español Pablo Carreño Busta (113°) por 7-5 y 6-2 , consiguiendo un triunfo vital en cemento tras varios meses sin buenos resultados.

con todo Oro para Las Leoncitas y medallas mendocinas históricas en los Panamericanos Junior ¿Cuántas son?

a la carga Inter Miami vs Tigres por la Leagues Cup ¿Juega Lionel Messi en los cuartos de final?

En un primer set muy parejo , hubo cuatro quiebres en los primeros cinco games. Báez levantó tres set points en el décimo juego y logró un quiebre clave en el undécimo para cerrarlo 7-5. En el segundo parcial , el argentino dominó con solidez: quebró en el primer y séptimo game, para liquidar el partido con un claro 6-2.

Con esta victoria, Báez enfrentará en octavos al neerlandés Botic Van de Zandschulp (92°) .

Mariano Navone sigue creciendo y no perdona

El oriundo de 9 de Julio, Mariano Navone, dio otra muestra de carácter al vencer al estadounidense Marcos Giron (55°) por 6-2 y 6-2.

La “Nave” jugó un primer set impecable, con apenas dos puntos de break cedidos y quiebres en el segundo y cuarto juego. En la segunda manga, arrancó arrasando: ganó los primeros cinco games con dos quiebres incluidos. Pese a perder su servicio en el séptimo, recuperó inmediatamente y cerró el encuentro con autoridad.

Navone, de 24 años, sigue sumando confianza en el circuito y reafirma su lugar en el top 100. Su rival en octavos todavía no está confirmado.