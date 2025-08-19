El Este mendocino vuelve a ser protagonista en el Futsal AFA: las razones

El Futsal del bueno viene a Mendoza.

Por Martín Sebastián Colucci







Del 3 al 7 de septiembre se disputará el Torneo Nacional Federal Amateur AFA Masculino de Futsal – Zona Ascenso 2025, con la organización de la Liga Rivadaviense de Fútbol, que continúa consolidándose como una de las instituciones con mayor crecimiento y protagonismo en el desarrollo del futsal en la región.

El certamen reunirá a equipos de distintas provincias del país: Mendoza, San Juan, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, San Nicolás, Formosa, Catamarca, Río Grande y Bariloche, en una semana de competencia de alto nivel que pondrá al Este mendocino en el centro de la escena nacional.

La Liga Rivadaviense reafirma su peso dentro del futsal AFA, generando un espacio que potencia a clubes y jugadores locales. La actividad comenzará el miércoles 3 de septiembre, con una jornada cargada de partidos y el acto inaugural programado para las 19:00 hs. El esfuerzo organizativo de la institución ratifica un trabajo sostenido que hace que el Este mendocino siga siendo un punto fuerte en el calendario del futsal argentino.

La voz oficial del Futsal AFA en Mendoza WhatsApp Image 2025-08-19 at 10.39.31 Mendoza se consagró campeón del Torneo Argentino de futsal La selección de la provincia de Mendoza de futsal reafirmó su jerarquía al vencer a Comodoro Rivadavia en la final del Torneo Argentino. En esta nota, te contamos cómo fue el partido y todos los detalles del gran triunfo.

El equipo dirigido por Gustavo Gallardo se consagró campeón del Torneo Argentino al vencer por 1 a 0 a Comodoro Rivadavia en una final disputada en Rosario. El encuentro fue muy parejo y de alto nivel, con ambos equipos mostrando intensidad y compromiso.