Polideportivo

El Este mendocino vuelve a ser protagonista en el Futsal AFA: las razones

El Este mendocino será sede del Torneo Nacional de Futsal AFA Zona Ascenso 2025. Equipos de todo el país llegan a Rivadavia ¿Te lo vas a perder?

El Futsal del bueno viene a Mendoza.

El Futsal del bueno viene a Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

Del 3 al 7 de septiembre se disputará el Torneo Nacional Federal Amateur AFA Masculino de Futsal – Zona Ascenso 2025, con la organización de la Liga Rivadaviense de Fútbol, que continúa consolidándose como una de las instituciones con mayor crecimiento y protagonismo en el desarrollo del futsal en la región.

El certamen reunirá a equipos de distintas provincias del país: Mendoza, San Juan, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, San Nicolás, Formosa, Catamarca, Río Grande y Bariloche, en una semana de competencia de alto nivel que pondrá al Este mendocino en el centro de la escena nacional.

Lee además
¡Vamos los pibes! Mendoza se consagró campeón del Torneo Argentino
Para la historia

¡Vamos los pibes! Mendoza se consagró campeón del Torneo Argentino de futsal
La Selección de Vóley de Argentina masculina logró un valioso triunfo.
va por más

La Selección de Vóley, con Nahuel Rojas, venció a Dominicana y clasificó en los Panamericanos ¿Qué sigue?

La Liga Rivadaviense reafirma su peso dentro del futsal AFA, generando un espacio que potencia a clubes y jugadores locales. La actividad comenzará el miércoles 3 de septiembre, con una jornada cargada de partidos y el acto inaugural programado para las 19:00 hs. El esfuerzo organizativo de la institución ratifica un trabajo sostenido que hace que el Este mendocino siga siendo un punto fuerte en el calendario del futsal argentino.

El equipo dirigido por Gustavo Gallardo se consagró campeón del Torneo Argentino al vencer por 1 a 0 a Comodoro Rivadavia en una final disputada en Rosario. El encuentro fue muy parejo y de alto nivel, con ambos equipos mostrando intensidad y compromiso.

Temas
Seguí leyendo

Franco Mastantuono al borde del colapso: fraude y sanción histórica para el Real Madrid

Terminó la fecha en Primera y así quedaron la Lepra y el Tomba en las tablas

Con Nahuel Rojas, el Vóley no pudo con Brasil en los Panamericanos Junior ¿Cómo sigue la historia?

Victoria de oro para Los Leoncitos con presencia mendocina en los Panamericanos: mirá la gran racha ganadora

El fútbol femenino de la Lepra es capo en Cuyo: ganó todos los clásicos y fue campeón

Mariano Navone destrozó a su rival en Winston Salem: por quién va ahora

Cuáles son las sorpresas de la prelista de la Selección de cara a la doble fecha de las Eliminatorias

Se le pararon de manos a Javier Mascherano y estalló la interna en el Inter Miami ¿Se va?

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra fue el mejor de la zona cuyana (@ph.cordova).
afiladas

El fútbol femenino de la Lepra es capo en Cuyo: ganó todos los clásicos y fue campeón

Las Más Leídas

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Alerta por ciclogénesis en Mendoza: qué es y cómo afectará el clima esta semana.
tiempo

Llega un ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

Ayer competidores, hoy aliados: Alfredo Cornejo y Alejandro Morillas.
Elecciones 2025

La candidatura que confirma el pase de un intendente opositor a las filas del cornejismo

Te Puede Interesar

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Por Soledad Maturano
Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Por Cristian Pérez Barceló
La DGE dispuso un nuevo examen para el ingreso al nivel Superior.
Educación

La Dirección General de Escuelas dispuso un nuevo examen para el ingreso al Nvel Superior

Por Natalia Mantineo