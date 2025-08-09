¡Vamos los pibes! Mendoza se consagró campeón del Torneo Argentino de futsal

¡Vamos los pibes! Mendoza se consagró campeón del Torneo Argentino

Mendoza, futsal La selección de la provincia de Mendoza de futsal reafirmó su jerarquía Mendoza se consagró campeón del Torneo Argentino de futsal El equipo dirigido por Gustavo Gallardo se consagró campeón del Torneo Argentino al vencer por 1 a 0 a Comodoro Rivadavia en una final disputada en Rosario. El encuentro fue muy parejo y de alto nivel, con ambos equipos mostrando intensidad y compromiso.

Sin embargo, la diferencia llegó en el segundo tiempo gracias a un verdadero golazo de Gaspar Bátiz, que destrabó el marcador y desató la euforia del conjunto mendocino.

Este título tuvo un sabor especial para la Selección Borravino, ya que un año atrás habían caído en la final frente a Tucumán. Esa herida aún latente le dio a este encuentro un condimento emocional extra, transformándolo en una revancha soñada.

Con esta victoria, Mendoza suma su 15° campeonato argentino de futsal, reafirmando su lugar como una de las grandes potencias del país en esta disciplina. Si querés estar al día con todo lo que pasa en el mundo del futsal, hacé clic acá y enterate de las últimas noticias, partidos y resultados.