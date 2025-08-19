va por más

La Selección de Vóley, con Nahuel Rojas, venció a Dominicana y clasificó en los Panamericanos ¿Qué sigue?

Con Nahuel Rojas como figura, La Selección de Vóley de Argentina venció 3-1 a República Dominicana en los Panamericanos Junior. Mirá cómo sigue la mano.

La Selección de Vóley de Argentina masculina logró un valioso triunfo.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Selección de Vóley de Argentina masculina logró un valioso triunfo en su tercera presentación en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, al vencer a República Dominicana por 3 a 1 con parciales de 25-12, 20-25, 25-12 y 25-19.

El equipo nacional tuvo a Pablo Denis como máximo anotador con 17 puntos, mientras que el mendocino Nahuel Rojas también brilló, aportando 14 tantos para consolidar la victoria.

El mendocino Rojas habló con Sitio Andino una vez terminada la historia y señaló: "Hemos armado un muy grupo muy bueno y competitivo en estos días, que la verdad el ambiente de los Panamericanos está muy lindo y te obliga a estar al cien. Ahora tenemos que ver cómo quedan las posiciones para ver los cruces pero vamos con muchísimas ganas y nos genera buenas expectativas", señaló.

El camino de la Selección de Vóley en los Panamericanos Junior

Con este resultado, Argentina suma su segundo triunfo en el certamen: debutó con un ajustado 3-2 frente a Cuba, luego cayó en un duelo intenso contra Brasil por el mismo marcador, y ahora recuperó la senda positiva ante los caribeños.

En la continuidad del torneo, el seleccionado deberá esperar los resultados del resto de la jornada para conocer a su próximo rival en los cuartos de final.

Resultados de la Selección de Vóley en ASU2025

  • Argentina 3–2 Cuba

  • Brasil 3–2 Argentina

  • Argentina 3–1 República Dominicana

