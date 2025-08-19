Con Nahuel Rojas, el Vóley no pudo con Brasil en los Panamericanos Junior ¿Cómo sigue la historia?

La Selección de Vóley no pudo y ahora debe ganar ante Dominicana.

Por Martín Sebastián Colucci







En su segunda presentación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, la Selección Argentina masculina de vóley cayó en un duro partido ante Brasil, que se definió en un tie break vibrante: 27-25, 19-25, 25-14, 22-25 y 15-12.

Presencia mendocina con la Selección de Vóley Más allá de la derrota, la gran noticia estuvo en el rendimiento del mendocino Nahuel Rojas, que ingresó desde el banco y aportó 12 puntos clave para mantener a la Albiceleste en juego. El máximo anotador argentino fue Pablo Denis con 20 tantos, pero Rojas se destacó con su aporte goleador en momentos calientes del partido.

Argentina venía de un debut triunfal ante Cuba, también en cinco sets, donde Rojas fue figura con 20 puntos. Ahora, el conjunto nacional suma una victoria y una derrota, y definirá su futuro en el Grupo B este martes 19 de agosto a las 11 ante República Dominicana, con transmisión de Panam Sports, TyC Sports y DeporTV.

Con Rojas como protagonista, la ilusión argentina sigue en pie. El mendocino demostró que tiene jerarquía para ser protagonista en este certamen y buscará volver a brillar en el tercer partido de la fase de grupos.

