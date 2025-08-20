dale cruzado

El Deportivo Maipú enfrenta a San Martín de Tucumán ¿Vuelve a la victoria?

El Club Deportivo Maipú choca contra el Santo tucumano por la Primera Nacional. Repasá formaciones, hora y dónde verlo.

El Club Deportivo Maipú tiene que ganar.

El Club Deportivo Maipú tiene que ganar.

Foto: prensa CDM
Por Sitio Andino Deportes

La presión está sobre los mendocinos. El Club Deportivo Maipú visitará este miércoles desde las 21.30 a San Martín de Tucumán, en el estadio La Ciudadela, por el partido postergado de la 25ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

El encuentro, que debía jugarse semanas atrás, se reprogramó ya que el Ciruja tuvo que enfrentar a River Plate por la Copa Argentina, partido que terminó con victoria millonaria por 3-0.

Lee además
El Club Deportivo Maipú se presentó en el norte nacional (Foto: Prensa GyT).
Con las manos vacías

El Deportivo Maipú perdió con Gimnasia y Tiro en Salta y se complicó ¿Cómo quedó en la tabla del Reducido?
San Rafael quiere dar el golpe (Foto: IA). video
polideportivo

San Rafael será sede del Argentino Sub-16 de hockey ¿Cuántas chances de ser campeón hay?

Por eso, el duelo en Tucumán es decisivo: un triunfo lo afirmaría en puestos de clasificación y le daría aire para encarar el tramo final de la temporada.

El Santo tucumano tampoco atraviesa su mejor momento. Viene de empatar 0-0 con Alvarado y acumula cinco partidos sin ganar (tres derrotas y dos empates).

Desde la llegada de Mariano Campodónico como DT, el equipo perdió con Deportivo Madryn (3-1), igualó con Alvarado y venía de caer con River en Copa Argentina. Actualmente, está 7º con 40 puntos, apenas cuatro más que Maipú.

Con ambos equipos urgidos de resultados, el cruce en La Ciudadela promete ser de alto voltaje, con mucho en juego en la lucha por el Reducido.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Vale recordar, que el próximo partido para el Botellero será con Los andes en condición de local, el domingo desde las 15:30hs.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

Embed

Los resultados de la Primera Nacional

Embed

Las posiciones de la Primera Nacional

Embed

Temas
Seguí leyendo

Los Leoncitos, oro Panamericano con Lautaro Martínez: "Es un orgullo representar a Mendoza"

Inter Miami vs Tigres por la Leagues Cup ¿Juega Lionel Messi en los cuartos de final?

Oro para Las Leoncitas y medallas mendocinas históricas en los Panamericanos Junior ¿Cuántas son?

Sebastián Báez y Navone lograron algo gigante antes del US Open: repasá lo sucedido en Winston Salem

Cómo estuvo el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid: mirá la jugada de la que habla el mundo

La Selección de Vóley, con Nahuel Rojas, venció a Dominicana y clasificó en los Panamericanos ¿Qué sigue?

El Este mendocino vuelve a ser protagonista en el Futsal AFA: las razones

Franco Mastantuono al borde del colapso: fraude y sanción histórica para el Real Madrid

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi es duda para el choque entre Inter Miami y Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup.
a la carga

Inter Miami vs Tigres por la Leagues Cup ¿Juega Lionel Messi en los cuartos de final?

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF.
Entrevista

Amstutz, en Aconcagua Radio: "El traslado del reactor de IMPSA se frenó por la empresa"

General Alvear busca erradicar la presencia de autos en estado de abandono en la vía pública. Imagen ilustrativa.
Medida

Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

Turistas fueron víctimas de la inseguridad en la Ciudad de Mendoza. 
sexta sección

Inseguridad en plena Ciudad de Mendoza: la pesadilla que vivió un grupo de turistas

Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Te Puede Interesar

El gobernador Alfredo Cornejo estará en Buenos Aires en un encuentro del que participarán funcionarios clave del presidente Javier Milei. 
agenda oficial

Alfredo Cornejo viajará a la Casa Rosada para mantener una reunión clave

Por Cecilia Zabala
Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Por Pablo Segura
Educación lanza una nueva etapa del programa de Incentivos para docentes con IES
Lo que hay que saber

Educación Superior: cómo acceder al Incentivo por Especialización Docente en Mendoza

Por Celeste Funes