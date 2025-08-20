El Deportivo Maipú enfrenta a San Martín de Tucumán ¿Vuelve a la victoria?

La presión está sobre los mendocinos. El Club Deportivo Maipú visitará este miércoles desde las 21.30 a San Martín de Tucumán , en el estadio La Ciudadela , por el partido postergado de la 25ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional .

El encuentro, que debía jugarse semanas atrás, se reprogramó ya que el Ciruja tuvo que enfrentar a River Plate por la Copa Argentina , partido que terminó con victoria millonaria por 3-0.

El Cruzado viene de una dura derrota ante Gimnasia y Tiro de Salta por 1 a 0 en condición de visitante . Sin embargo, el equipo dirigido por Alexis Matteo sigue en zona de clasificación: marcha octavo con 36 puntos , pero la tabla está ajustada y una caída podría comprometer su lugar en el Reducido.

Por eso, e l duelo en Tucumán es decisivo: un triunfo lo afirmaría en puestos de clasificación y le daría aire para encarar el tramo final de la temporada.

El Santo tucumano tampoco atraviesa su mejor momento. Viene de empatar 0-0 con Alvarado y acumula cinco partidos sin ganar (tres derrotas y dos empates).

Desde la llegada de Mariano Campodónico como DT, el equipo perdió con Deportivo Madryn (3-1), igualó con Alvarado y venía de caer con River en Copa Argentina. Actualmente, está 7º con 40 puntos, apenas cuatro más que Maipú.

Con ambos equipos urgidos de resultados, el cruce en La Ciudadela promete ser de alto voltaje, con mucho en juego en la lucha por el Reducido.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Vale recordar, que el próximo partido para el Botellero será con Los andes en condición de local, el domingo desde las 15:30hs.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

