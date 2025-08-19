Franco Mastantuono

Franco Mastantuono al borde del colapso: fraude y sanción histórica para el Real Madrid

El argentino Franco Mastantuono podría debutar en Real Madrid, pero la inscripción en el filial desató una posible maniobra fraudulenta. Mirá de qué se trata.

Franco Mastantuono vive su sueño a pura ansiedad.

Por Sitio Andino Deportes

El joven argentino Franco Mastantuono, recién incorporado a Real Madrid, vive horas de expectativa y polémica. Su inminente debut en la Liga de España ante Osasuna podría no solo marcar un hito en su carrera, sino también abrir un frente legal y deportivo para el club merengue.

Según Galán, la Casa Blanca “ha decidido asumir el riesgo de incurrir en una posible alineación indebida”, ya que el futbolista fue anotado en Real Madrid Castilla con el dorsal número 30. De este modo, el club se asegura disponibilidad de fichas en el primer equipo hasta el cierre del mercado, lo que a juicio del dirigente, vulnera el espíritu del Reglamento General de la RFEF.

Reglamento de la RFEF: qué dice sobre la inscripción de Franco Mastantuono

La normativa es clara: los jugadores de filiales pueden ser utilizados en el primer equipo bajo ciertas condiciones. El artículo 248 regula los requisitos básicos de alineación (inscripción válida, edad, licencia y no estar suspendido). A su vez, los artículos 250 y 251 permiten que menores de 23 años asciendan de manera puntual al equipo superior.

Pero el artículo 125 del reglamento introduce la regla anti-abuso, que prohíbe que las relaciones de filialidad o dependencia sirvan como instrumento para eludir limitaciones reglamentarias. Para Galán, la maniobra del Real Madrid encaja en esa figura, ya que el juvenil es presentado como parte del primer equipo pero inscripto en el filial para liberar cupos.

La polémica por el debut de Franco Mastantuono y la estrategia del Real Madrid

El debate trasciende lo estrictamente legal. Se plantea si es ético que los grandes clubes inscriban a sus joyas en equipos filiales sin intención real de que compitan allí, usando esa ficha como un mecanismo administrativo. Esto afecta no solo la transparencia en los fichajes, sino también el control económico y deportivo de las divisiones inferiores.

De jugar unos minutos frente a Osasuna, el caso podría transformarse en un escándalo jurídico-deportivo de alto impacto. Para que exista sanción, debería probarse que la inscripción no cumple con los requisitos materiales y que hubo intención de eludir las normas federativas.

Mientras tanto, Mastantuono vive su sueño a pura ansiedad: debutar con la camiseta blanca. Pero lo que debería ser una fiesta podría convertirse en un dolor de cabeza para la dirigencia madridista.

Fuente: El Gráfico

