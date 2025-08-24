no pudo

La Selección argentina femenina de vóley tropezó en el Mundial: cómo se clasifica a la siguiente ronda

La Selección argentina femenina de vóley perdió 3-1 ante Estados Unidos en el Mundial de la disciplina, pero sigue con vida. Repasá lo acontecido.

La Selección argentina femenina de vóley no pudo repetir la alegría del debut.

La Selección argentina femenina de vóley no pudo repetir la alegría del debut.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina femenina de vóley no pudo repetir la alegría del debut y cayó por 3-1 ante Estados Unidos en la segunda fecha del Grupo D del Mundial, que se disputa en Tailandia. Pese a la derrota, las dirigidas por Facundo Morando mostraron carácter y mantienen chances de avanzar a la próxima ronda del torneo.

Un inicio adverso y la reacción de la Selección argentina femenina de vóley en el segundo set

El encuentro comenzó con dominio absoluto de Estados Unidos, que se llevó el primer parcial por 25-14 y complicó a la Argentina con su potencia ofensiva. Sin embargo, en el segundo set, Las Panteras elevaron su nivel y lograron imponerse 25-23 gracias a la efectividad de Bianca Cugno, autora del punto definitorio.

El Vóley sigue con vida en los Juegos Panamericanos.
Juegos Panamericanos: repasá cómo les fue a los mendocinos en una nueva jornada
Cugno brilló, pero la jerarquía de Estados Unidos marcó la diferencia ante la Selección argentina femenina de vóley

El tercer set fue parejo en el inicio, aunque la jerarquía del equipo norteamericano terminó imponiéndose con un contundente 25-12. En la cuarta manga, Estados Unidos selló la victoria con un 25-17, a pesar de la gran actuación de Cugno, que cerró el encuentro como máxima anotadora con 29 unidades.

Con este resultado, la Selección argentina femenina de vóley queda segunda en el grupo con tres puntos y definirá su clasificación a la próxima fase el martes, cuando enfrente a Eslovenia desde las 6 de la mañana (hora argentina).

Los números de la Selección argentina femenina de vóley

image

