Juegos Panamericanos: repasá cómo les fue a los mendocinos en una nueva jornada

La delegación de la provincia de Mendoza en los seleccionados volvió a tener una jornada cargada de acción en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 , con presencia en distintos deportes. Desde el aporte de Nahuel Rojas en el vóley masculino que clasificó a semifinales, pasando por la actuación de Maia Najul en el beach vóley, la participación de Tomás Alín Saavedra en tenis de mesa, las representantes en triatlón Emilia Vargas y Luna Román , hasta la presencia de Martín Maya en el handball, Mendoza dice presente y se hace notar en la competencia continental.

Con la presencia del mendocino Martín Maya , la Selección Argentina de handball masculino se clasificó a semifinales y este jueves enfrentará a Estados Unidos desde las 17.

E l equipo nacional llega invicto, tras derrotar en la fase de grupos a Cuba (36-26), Paraguay (35-17) y Uruguay (29-24).

En beach vóley femenino , la mendocina Maia Najul , que integra dupla con Moreno Abdala , quedó fuera de la lucha por las medallas. Perdieron 2-1 ante las brasileñas Carol y Julia (21-16, 18-21 y 15-9).

El binomio argentino había debutado con triunfo sobre Silva-Brenes de Nicaragua (2-0), pero luego perdió ante Panamá (2-1) y Estados Unidos (2-1). Ahora, Najul y Abdala jugarán este jueves a las 10.45 frente a Colombia por la ronda del 9º al 12º puesto.

Nahuel Rojas y el vóley argentino, a semifinales

El mendocino Nahuel Rojas aportó 9 puntos en la victoria de la Selección Argentina masculina de vóley ante Guatemala, triunfo que aseguró el pase a semifinales en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El combinado nacional ganó con claridad en sets corridos: 25-22, 25-16 y 25-15. Los máximos anotadores fueron Samuel Guidi y Mauro Gay con 11 puntos, seguidos por Pablo Denis con 10 y el propio Rojas con 9.

Argentina llega a semifinales tras una sólida campaña: venció 3-2 a Cuba, 3-1 a República Dominicana, cayó 3-2 con Brasil y superó a Nicaragua. Este jueves, desde las 20.30, buscará la final frente a México.

Tomás Alín Saavedra, sin chances en tenis de mesa por equipos

El mendocino Tomás Alín Saavedra brilló con un triunfo en singles y otro en dobles para que Argentina supere 3-1 a República Dominicana. Sin embargo, en el cruce posterior ante Puerto Rico, los nacionales perdieron 3-0 y quedaron sin posibilidades de medalla en la modalidad por equipos.

En la fase de grupos, Argentina había derrotado 3-0 a El Salvador y caído 3-1 con Brasil, resultados que le permitieron acceder a las semifinales.

Vargas y Román, lejos del podio en triatlón

En el triatlón femenino, la mendocina Emilia Vargas terminó en el puesto 16 con un tiempo de 1h 05’ 55”, siendo la mejor representante argentina.

La sanrafaelina Luna Román se ubicó en la 20ª posición con 1h 07’ 49”. El podio fue para Naomi Ruff (EE.UU.), Sidney Clement (Canadá) y Julia Visgueiro (Brasil).