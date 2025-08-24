Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

Luis Petri, quien encabeza la nómina del frente para la Cámara de Diputados de la Nación, acomodó a algunos dirigentes que le responden en espacios que dependen de un buen resultado para que accedan a los Concejos. Son pocos los departamentos en los que existen chances ciertas de que "Mendocinos por el Futuro" ingrese concejales propios.

Soy Marcos Domenech. Tengo 43 años, estoy casado con Noelia desde 2.011 y tenemos 3 hijos, Gennaro, Valentino y Beltrán. Nací y me crié en Bowen. Estudié Medicina en la ciudad de Mendoza. Curse mis especialidades de Clínica Médica y Neumonología en el Hospital Español de Mendoza, donde trabajé hasta el año 2.018. Siempre pensando en volver a mi pueblo natal, en 2.018, decidimos instalarnos en Bowen junto a toda mi familia. Actualmente trabajo como médico en el Área Departamental de Salud de General Alvear, recorriendo los distintos Centros de Salud y Postas Sanitarias de todo el Departamento. Acompaño a Alejandro Molero porque coincido con su mirada de un Estado más dinámico, más eficiente y adaptado a las necesidades de cada ciudadano. En resumen un municipio más pragmático. Priorizaremos la salud, ámbito en el que me desempeño, para tratar de llegar a cada vecino, sobre todo en los distritos, con Atención Primaria de la salud para evitar enfermedades y sus consecuencias. Invito a todos los habitantes de General Alvear y, en especial a la gente de los distritos, a que nos acompañen y me permitan llevar mi experiencia a la gestión de salud pública, para un acceso rápido y universal a la medicina. #trabaJaMosporalvear