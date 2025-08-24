Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

En cuanto a las comunas no comandadas por el radicalismo y aliados (Lavalle, Tunuyán y Malargüe), la apuesta es por dirigentes alineados con referentes territoriales del radicalismo.
El nuevo Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó a sus candidatos en sociedad el pasado jueves.
Los violetas, por su parte, colocaron el nombre que ocupa el segundo casillero. Según lo dictan las encuestas, se trata —en general— de un lugar "entrable". Por lo tanto, el mileísmo comienza a abrir camino en el territorio. La mano del diputado nacional Facundo Correa Llano, presidente de LLA en Mendoza, se advierte en todos los casos. Las figuras emergentes que presentan los libertarios en los municipios provienen de su riñón.
Luis Petri, quien encabeza la nómina del frente para la Cámara de Diputados de la Nación, acomodó a algunos dirigentes que le responden en espacios que dependen de un buen resultado para que accedan a los Concejos. Son pocos los departamentos en los que existen chances ciertas de que "Mendocinos por el Futuro" ingrese concejales propios.
Elecciones 2025: todos los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, departamento por departamento
CIUDAD DE MENDOZA
Cecilia "China" Rodríguez: actual diputada provincial, jefa del bloque de la UCR en la Cámara Baja. Dirigente del suarizmo en la capital provincial, quien ya tuvo un paso como funcionaria capitalina.
Tomás Dris: dirigente libertario del sector de Correa Llano, a quien conoce del Liceo Rugby Club, donde todavía juega. Emprendedor (es copropietario de un local de tecnología) y productor asesor de seguros.
Maximiliano Garrido: coordinador del área de Juventudes del Municipio.
Carla Ernani: vicedecana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad Champagnat, ligada a Luis Petri.
Laura Villareal Occhionero: funcionaria municipal. Radical de Ulpiano Suarez.
Gerardo Chirino: profesor de Educación Física y coordinador del Parque Deportivo de Montaña de la Ciudad.
GUAYMALLÉN
Silvia Donati: directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guaymallén, ligada al intendente Marcos Calvente, quien también fue funcionaria durante la administración de Marcelino Iglesias.
Antonio Giménez: uno de los armadores de LLA en el departamento, de extrema confianza de Correa Llano. Es hermano del empresario frutihortícola Emilio Giménez, asesinado durante un asalto en septiembre de 2022, cuando regresaba de la Feria de Guaymallén.
Fabricio Lucero: director de Servicios Públicos en el Municipio y presidente de la UCR Guaymallén.
Adriana Tixeira: docente de Educación Primaria y dirigente de la agrupación Mendocinos por el Futuro, de los hermanos Petri.
Florencia Triviño: actual concejala por la UCR-Cambia Mendoza, allegada al exintendente Iglesias.
Santiago Navarra: escritor, cantante y militante radical, que ha ocupado diversos cargos en la estructura municipal.
LAS HERAS
Marcos Gil: secretario de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica de la Comuna, del gabinete del intendente Francisco Lo Presti. También fue funcionario durante la intendencia de Daniel Orozco (renunció cuando el exjefe comunal se fue de Cambia Mendoza) y fue exonerado por el Tribunal de Cuentas en cuanto a irregularidades detectadas en la rendición de cuentas de aquella gestión.
Johana Caro: profesora de Matemáticas y militante libertaria del departamento.
Mónica Riveros: directora de Relaciones Institucionales de la Comuna.
Federico Sarmiento: técnico en electrónica y refrigeración; militante radical del departamento.
Noé Rago: también funcionaria municipal, vinculada al petrismo.
Mauro Velázquez: profesor de Educación Física y director del área de Juventudes de Las Heras.
GODOY CRUZ
Ricardo Tribiño: actual diputado provincial, quien ya tuvo un paso por el Concejo Deliberante municipal, el cual presidió cuando Alfredo Cornejo era intendente. También fue funcionario durante la gestión de Tadeo García Zalazar.
Celeste Atiye: propuesta por LLA. Asistente de escribanía que proviene del sector privado.
Agostina Teves: empleada administrativa de la Municipalidad. Militante radical, técnica en Gestión y Administración en Instituciones Públicas. Es hija del exlegislador provincial y expresidente del EMOP, Jorge Teves.
Pedro San Martin: actual concejal por la UCR/Cambia Mendoza. Previamente, ocupó varios cargos en el Municipio, durante las intendencias de Cornejo y García Zalazar.
Filomena de Lourdes Cornejo: Perito Mercantil Nacional. Radical del sector de Luis Petri.
Andrés Fuenzalida: licenciado en Comunicación Social. Dirigente proveniente del sector gastronómico.
LAVALLE
Verónica Castro: licenciada en Administración. Militante del radicalismo departamental, ligada al diputado provincial Jorge López (candidato a intendente en 2019) y al concejal Walter González (presidente del Comité UCR local).
Carlos Groselj: productor vitivinícola de Gustavo André y armador de La Libertad Avanza en el departamento. Fue delegado de Fecovita en Coninagro y tuvo un estrecho vínculo político con Carlos Iannizzotto, a quien respaldó en las elecciones 2021. Miembro de la comisión directiva de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM).
Juan Jesús Ceballos: funcionario del área sanitaria de Lavalle, bajo la órbita del Ministerio de Salud. Dirigente radical ligado a la exconcejal y exsenadora Carina Lacroux, y al excandidato a intendente Lucas Luppo.
Mariana Nadalini: enfermera del Hospital Sicoli y otra de las armadoras, junto a Groselj, de LLA en Lavalle.
Marcos Gatica: militante de la Juventud Radical Lavalle, del distrito de 3 de Mayo.
SAN MARTÍN
Walter Sar Sar: abogado. Actual secretario de Innovación Legal y Técnica de la gestión de Raúl Rufeil. Fue representante legal del Hospital Perrupato.
Agostina Zamarian: licenciada en Diseño Gráfico. Dirigente libertaria del Este.
Romina Bordallo: coordinadora de la Secretaría de Gobierno del Municipio. Vinculada al titular de ese área comunal y presidente de la UCR San Martín, Mauricio Petri.
Néstor Tussedo: director de Inspección, Comercio e Industria de la Municipalidad, y hombre de confianza de Rufeil.
Ángeles Ponce: actual concejal por el radicalismo. Exdirectora del hospital Arturo Illia, de La Paz. Cercana al senador provincial Sergio Márquez.
Carlos Alberto Abdala: abogado, director Colegio en la Tercera Circunscripción, ligado a Griselda Petri.
JUNÍN
Mario Ana: médico. Senador provincial allegado al intendente Mario Abed. Fue concejal entre 2011 y 2019, y estuvo a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Municipio entre 2019 y 2021. Presidente del Comité departamental de la UCR.
Carolina Parodi: militante libertaria del departamento, ligada a la candidata a senadora provincial, Alejandra Gómez. Del sector de Correa Llano.
Sandra Astudillo: delegada de la Municipalidad en La Colonia. Exdiputada provincial y exconcejal durante las intendencias previas de Abed (presidió el órgano durante un tiempo).
Mauricio Alonso: jefe del Departamento de Tecnología de la Municipalidad.
Mariana Erari: subsecretaria del Concejo Deliberante y dirigente ligada al presidente del órgano, Ricardo Morcos.
TUNUYÁN
Diego Olaiz: abogado penalista y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Champagnat, con experiencia como ayudante fiscal, vinculado al titular de la UCR departamental, Pablo González.
Mariela Endrizzi: dirigente libertaria y una de las armadoras de LLA en Tunuyán. Propuesta, claro está, por Correa Llano.
María del Carmen “Marita” Bustamante: contadora pública nacional, quien se desempeña en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).
Darío Corvalán: técnico en Administración de Empresas y expresidente de la Juventud Radical en el departamento, también ligado a González.
Paola Trenchi: militante radical del departamento, quien tiene un registro como asesora de Julio Cobos cuando el exgobernador ocupó una banca en el Senado de la Nación.
Agustina Testa: actual concejal por el radicalismo, de fuerte vínculo con Silvia y Alfredo Cornejo.
Soledad Villegas: dirigente del armado de Correa Llano, junto con el candidato a senador por el Tercer Distrito, Alan Lecea.
Carlos Narváez: docente y exsecretario general de la delegación San Carlos del SUTE (por el Frente Azul Naranja, actual conducción del sindicato). También llega de la mano de Morillas a la lista.
Mario Ocampo: auxiliar administrativo del Colegio Santa Rosa de Lima, de La Consulta, y comerciante de la zona. Militante radical.
TUPUNGATO
Mariela Bueno: subdirectora de Desarrollo Humano del Municipio, quien también ocupó cargos en la Comuna cuando Gustavo Soto era intendente. Funcionaria de confianza de Gustavo Aguilera.
Pablo Daniel García: dirigente libertario del departamento.
Anselmo Marcelo Osorio: director de Fiscalización y Control del Municipio. Previamente, estuvo a cargo de la coordinación de Relaciones Institucionales del Valle de Uco del Ministerio de Seguridad, cuando esa área la manejaba Néstor Majul.
Andrea Pelegrina: radical vinculada a la diputada provincial María Eugenia De Marchi, del esquema de Mendocinos por el Futuro (Petri).
Gastón Livellara: director de Desarrollo Económico de Tupungato. Estuvo a cargo del programa “Legislatura Joven en Mendoza” durante la presidencia de Laura Montero en el Senado.
GENERAL ALVEAR
Marcos Domenech: médico de Bowen. titular del área de Salud del Municipio. Hombre de confianza del intendente Alejandro Molero.
Florencia Morales: comerciante, quien llega de la mano de Correa Llano, sin experiencia previa en la función pública, más allá de un reinado distrital de la Vendimia en 2008 (fue candidata por Ciudad, el año en que coronó Lorena Samchuk).
Emilce Jacobchuk: hacedora cultural que llegó a la política departamental impulsada por el espacio “Activa YA”. Directora de “Alas del Viento”, la Orquesta infanto-juvenil del Municipio y de la Orquesta Filarmónica de General Alvear.
Víctor García: director de Recursos Humanos de la Municipalidad.
Milagros Nieto: asesora de la Juventud de la gestión municipal.
MALARGÜE
Daniel Martínez: comandante de Gendarmería retirado, ligado al exintendente radical Jorge Vergara Martínez, de quien fue funcionario.
Carla Casado: libertaria. Profesora de Educación Física que ha estado a cargo de la Colonia Los Cardos. Emprendedora local.
Laura Cecconato: Técnica Superior en Turismo y conocida comerciante del departamento. Proviene del sector petrista.
Walter Saez: estudiante de abogacía, miembro de Mendocinos por el Futuro, también del sector de Petri. Fue precandidato a concejal en 2023.
Julia Navarro: Técnica en Turismo y Comunicación. Profesora en el CENS Manuel Santisteban. Fue coordinadora del Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus y directora de Prensa y Comunicación del Municipio.