Elecciones 2025: cómo es el calendario electoral en Argentina

El calendario de las elecciones 2025 en la Argentina ya está en marcha. En esta nota te contamos cuándo, qué y cómo se vota en la provincia de Mendoza y el país.

Por Cecilia Zabala

El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos acudirán a las urnas para renovar parte del Congreso Nacional. Como ocurre cada dos años, en estas elecciones 2025 se elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores, lo que implica la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En el caso de la provincia de Mendoza, se realizarán las elecciones provinciales en forma concomitante con la Nación para elegir (24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales). Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos (Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe). En los municipios donde se desdoblaron las elecciones votarán cargos locales el 22 de febrero de 2026.

De cara a los comicios

Provincias con elecciones desdobladas

Si bien los comicios nacionales se realizarán el mismo día en todo el país, al menos 10 jurisdicciones decidieron desdoblar sus elecciones legislativas locales. Ocho ya celebraron sus votaciones:

  • Salta, Jujuy, Chaco y San Luis (11 de mayo)

  • Ciudad de Buenos Aires (18 de mayo)

  • Misiones (8 de junio)

  • Santa Fe y Formosa (29 de junio)

En tanto, Corrientes votará el 31 de agosto y la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre para sus legisladores provinciales.

El debut de la Boleta Única de Papel

Las elecciones 2025 tendrán una novedad histórica: será el estreno de la Boleta Única de Papel (BUP), implementada por la Ley N° 27.781. Con este instrumento, todos los candidatos aparecerán en una única papeleta oficial, lo que busca mayor transparencia y equidad electoral.

En el caso de Mendoza, se votará con doble urna y doble boleta, teniendo en cuenta que en las pasadas elecciones se adoptó este método.

En estas elecciones 2025, en la provincia de Mendoza se votará con doble Boleta Única y doble urna.

Cronograma de las elecciones 2025 en Argentina

La Cámara Nacional Electoral aprobó el cronograma a través de la Acordada Extraordinaria N° 26, que ordena los principales hitos:

  • 19 de abril: cierre del padrón provisorio.

  • 29 de abril: publicación de ese padrón.

  • 18 de julio: fecha límite para convocar elecciones.

  • 7 de agosto: fin del plazo para inscribir alianzas.

  • 17 de agosto: cierre de la presentación de listas.

  • 27 de agosto: inicio formal de la campaña.

  • 16 de septiembre: publicación de padrones definitivos y designación de autoridades de mesa.

  • 21 de septiembre: comienzo de la campaña en medios audiovisuales.

  • 1 de octubre: difusión de los lugares de votación.

  • 24 de octubre: fin de campaña y comienzo de la veda.

  • 26 de octubre: elecciones generales.

  • 28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo.

Cómo se reparten las bancas

El Senado tiene un sistema sencillo: cada provincia elige tres representantes, dos para la fuerza más votada y uno para la segunda.

En la Cámara de Diputados, en cambio, se aplica el sistema D’Hondt, que reparte bancas en forma proporcional a la población de cada distrito. Por eso, la provincia de Buenos Aires elige 70 diputados, mientras que Tierra del Fuego apenas 5.

Todas las provincias renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada dos años.

Sin PASO en 2025

Finalmente, cabe destacar que este año no habrá elecciones primarias. El Senado votó el 20 de febrero suspender las PASO, que estaban previstas para el 3 de agosto. De esta manera, los partidos y frentes definirán a sus candidatos de manera interna antes de llegar a las generales de octubre. Mendoza adhirió a la misma medida.

