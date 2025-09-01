Defensa frente a obediencia: la apuesta del peronismo mendocino en las urnas

Félix, Destéfanis y Fernando Ubieta, juntos en los festejos por Santa Rosa de Lima

Parte de la cúpula del Partido Justicialista de Mendoza se presentó este lunes en Santa Rosa, donde se llevó adelante la tradicional bendición de la patrona departamental y el desfile cívico, militar y provincial.

La anfitriona y vicepresidenta del PJ, Flor Destéfanis , y el presidente Emir Félix , ambos candidatos a diputado nacional para las elecciones del 26 de octubre , se refirieron al rol que ocupará el peronismo en este proceso, que intentará representar durante la campaña.

En diálogo con Noticiero Andino, los referentes opositores destacaron que en estos comicios se votará por la “defensa de Mendoza” en el Congreso o la “obediencia” que, según su visión, representan los candidatos del Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Destéfanis valoró el proceso de diálogo que devino en la unidad del peronismo bajo la denominación “Fuerza Justicialista Mendoza” , sello con el que competirá en octubre.

“Nos unimos porque queremos tener representantes en el Congreso que defiendan a los mendocinos frente a quienes, del otro lado, solamente van a hacer lo que les diga la Casa Rosada”, analizó la intendenta santarrosina.

En ese sentido, aseguró que Emir Félix reúne las condiciones para representar a la provincia y subrayó que el peronismo busca priorizar a Mendoza, la producción y al interior frente a decisiones centralizadas en Buenos Aires.

Flor Destéfanis, festejos Santa rosa de Lima 01-09-25 Flor Destéfanis encabezó los festejos por Santa Rosa de Lima, y se refirió al rol del peronismo en las elecciones 2025. Foto: Prensa Municipalidad de Santa Rosa

Por su parte, el sanrafaelino destacó el proceso de reconstrucción institucional del PJ y ponderó que hubiese internas en cinco departamentos. Reflexionó que las más de 15 mil personas que votaron en esas elecciones le dan mayor legitimidad a sus aspirantes al Concejo.

“No hubo un dedo que designara a los candidatos. Fueron legitimados por el voto democrático”, remarcó Félix, al diferenciarse de otras fuerzas políticas.

Críticas a Nación y Provincia

Félix también apuntó contra los oficialismos nacional y provincial. Acusó al gobierno de Javier Milei de generar un “ámbito de crueldad” en el país y al de Alfredo Cornejo de “correrse de la defensa de Mendoza” por razones electorales.

En ese marco, sostuvo que el PJ será el que “defienda al interior” y se nutra del contacto con los vecinos para llevar sus reclamos a los espacios de decisión política.