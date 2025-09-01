Con gran participación, Santa Rosa vivió los festejos en honor a su patrona

Por Sitio Andino Departamentales







El departamento de Santa Rosa llevó a cabo este lunes 1 de septiembre la bendición de la Patrona Departamental Santa Rosa de Lima y el Desfile Cívico Militar y Policial, tras la tormenta que azotó a la provincia de Mendoza durante el fin de semana, los festejos fueron reprogramados y se llevaran a cabo íntegramente en la presente jornada, con el cierre artístico previsto en la plaza 25 de Mayo en horas de la tarde y hasta el cierre del día.

image La intendenta departamental Flor Destéfanis comentó: "Llegó la tormenta de la Santa y nos tocó celebrarla hoy 1 de septiembre, ya está todo el pueblo de Santa Rosa preparándose en esta hermosa jornada donde el tiempo nos acompaña además".

image Respecto a las afectaciones que se produjeron por la tormenta, Destéfanis manifestó: "Hemos estado todo el fin de semana trabajando con Desarrollo Social, Defensa Civil y todas las áreas involucradas para acompañar a las familias que más necesitaron de la presencia de la Muni a lo largo del sábado y el domingo, llegamos a todos lados que se necesitó nuestra asistencia".

image Agenda de espectáculos por los festejos de Santa Rosa Ballets folklóricos

Conjuntos de danzas

Artistas locales

Los Trovadores de Cuyo

Los Playeros

La Repandilla.

El agradecimiento de la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis al pueblo y a los turistas presentes

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa en diálogo con TVA