Jornada de fe y cultura

Con gran participación, Santa Rosa vivió los festejos en honor a su patrona

Desfile cívico-militar, danzas folklóricas y shows en la plaza 25 de Mayo de Santa Rosa marcaron la celebración encabezada por Flor Destéfanis.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de Santa Rosa llevó a cabo este lunes 1 de septiembre la bendición de la Patrona Departamental Santa Rosa de Lima y el Desfile Cívico Militar y Policial, tras la tormenta que azotó a la provincia de Mendoza durante el fin de semana, los festejos fueron reprogramados y se llevaran a cabo íntegramente en la presente jornada, con el cierre artístico previsto en la plaza 25 de Mayo en horas de la tarde y hasta el cierre del día.

image

La intendenta departamental Flor Destéfanis comentó: "Llegó la tormenta de la Santa y nos tocó celebrarla hoy 1 de septiembre, ya está todo el pueblo de Santa Rosa preparándose en esta hermosa jornada donde el tiempo nos acompaña además".

image

Respecto a las afectaciones que se produjeron por la tormenta, Destéfanis manifestó: "Hemos estado todo el fin de semana trabajando con Desarrollo Social, Defensa Civil y todas las áreas involucradas para acompañar a las familias que más necesitaron de la presencia de la Muni a lo largo del sábado y el domingo, llegamos a todos lados que se necesitó nuestra asistencia".

image

Agenda de espectáculos por los festejos de Santa Rosa

  • Ballets folklóricos
  • Conjuntos de danzas
  • Artistas locales
  • Los Trovadores de Cuyo
  • Los Playeros
  • La Repandilla.
image

El agradecimiento de la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis al pueblo y a los turistas presentes

Embed - Flor Destefanis on Instagram: "¡ Llego la bendición de nuestra patrona y este lunes nos recibió con un día hermoso ! Gracias a todos los santarrosinos y turistas que nos acompañan en nuestros festejos patronales. A partir de las 15 hs comienza el escenario principal con ballet folklóricos, conjuntos de danzas, artistas locales, los Trovadores de Cuyo, Los Playeros y La Repandilla. ¡Los esperamos a todos!"

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa en diálogo con TVA

Embed - SANTA ROSA COMENZÓ FINALMENTE SU FESTEJO PATRONAL

