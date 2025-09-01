Con gran participación, Santa Rosa vivió los festejos en honor a su patrona

El departamento deSanta Rosa llevó a cabo este lunes 1 de septiembre la bendición de la Patrona Departamental Santa Rosa de Lima y el Desfile Cívico Militar y Policial, tras la tormenta que azotó a la provincia de Mendoza durante el fin de semana, los festejos fueron reprogramados y se llevaran a cabo íntegramente en la presente jornada, con el cierre artístico previsto en la plaza 25 de Mayo en horas de la tarde y hasta el cierre del día.
La intendenta departamental Flor Destéfanis comentó: "Llegó la tormenta de la Santa y nos tocó celebrarla hoy 1 de septiembre, ya está todo el pueblo de Santa Rosa preparándose en esta hermosa jornada donde el tiempo nos acompaña además".
Respecto a las afectaciones que se produjeron por la tormenta, Destéfanis manifestó: "Hemos estado todo el fin de semana trabajando con Desarrollo Social, Defensa Civil y todas las áreas involucradas para acompañar a las familias que más necesitaron de la presencia de la Muni a lo largo del sábado y el domingo, llegamos a todos lados que se necesitó nuestra asistencia".
Agenda de espectáculos por los festejos de Santa Rosa
Ballets folklóricos
Conjuntos de danzas
Artistas locales
Los Trovadores de Cuyo
Los Playeros
La Repandilla.
El agradecimiento de la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis al pueblo y a los turistas presentes
