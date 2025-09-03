Acto oficial

Javier Milei desafía la advertencia del gobierno bonaerense y cierra la campaña en Moreno

El presidente Javier Milei participará de un acto de cara a las elecciones 2025 en Buenos Aires, pese al pedido del Ministro de Seguridad de la Provincia.

El presidente Javier Milei participará este miércoles de un acto de campaña en Moreno, Buenos Aires, pese a la advertencia de las condiciones de seguridad del lugar.

El presidente Javier Milei participará este miércoles de un acto de campaña en Moreno, Buenos Aires, pese a la advertencia de las condiciones de seguridad del lugar. 

El presidente Javier Milei participará este miércoles de un acto de campaña en Moreno, Buenos Aires, pese a la advertencia de las precarias condiciones de seguridad del lugar. Asistirán los candidatos de La Libertad Avanza para competir en las elecciones 2025 bonaerenses del domingo y también los de las listas nacionales que competirán en octubre.

El mandatario encabezará el evento que se realizará en el Club Villa Ángela, ubicado en el barrio de Trujuy, luego de ser atacado días atrás durante una caravana en Lomas de Zamora junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert; y en medio del escándalo por la difusión de audios de funcionarios y la posterior denuncia de espionaje por parte del Gobierno Nacional.

Para este acto, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires manifesó su preocupación por las condiciones de seguridad del predio donde Milei cerrará la campaña electoral. "Están descuidando al presidente", alertó el ministro Javier Alonso, quien se comunicó con Casa Militar para advertir que no es recomendable desarrollarlo en ese lugar.

El club donde se dearrollará el evento es un potrero de barrio, rodeado de calles de tierra y escombros anegadas por la lluvia y ubicado en la periferia de una localidad de Moreno. Participarán también Karina, el armador Sebástián Pareja, los candidatos de las ocho secciones lectorales, y también aspirantes a cargos nacionales que competirán el 26 de octubre, entre ellos Espert. Esperan que asisitan unas 10.000 personas para apoyar a La Libertad Avanza.

La advertencia a Javier Milei del gobierno bonaerense

Los miembros de la Casa Militar, encargado de la custodia del Presidente, se reunieron en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada para terminar de definir el plan para el cierre de campaña, luego de los incidentes ocurridos en las últimas actividades de los Milei, donde debieron ser evacuados tras que un grupo de manifestantes les arrojara piedras.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le envió una nota a ese organismo en la que se le informó que hay “riesgos” de realizar el acto de este miércoles: “No resulta favorable la locación designada para comisión del evento, máxime teniendo en cuenta que dos de las tres vías de accesos destinados para ingreso/egreso, en condiciones normales o de evacuación repentina, no se encuentran en condiciones de ser transitadas".

El texto del ministro de Kicollof señala que se llegó a esa conclusión luego de “la evaluación profesional realizada respecto de la implementación de este servicio, tras realizar el reconocimiento, teniendo en cuenta el clima social hostil presente en dicho barrio”.

Además, resaltaron: “La latente posibilidad de presencia de personas opositoras, que por el horario previsto para el evento se encontrará reducida la visibilidad, filmación e identificación de personas para su posterior aprehensión en caso de delito; el anegamiento por las recientes lluvias de diversas calles circundantes, tanto así como los accesos peatonales al predio y que las inclemencias climáticas los han deteriorado”.

Incidentes contra Javier Milei

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo. Cuando -según denunciaron los libertarios- fueron atacados con piedras por manifestantes relacionados con el peronismo y la izquierda.

El mandatario realizó una publicación en X, tras regresar deLomas de Zamora y culpó al kirchnerismo por los incidentes: "Los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó su repudio hacia la violencia y apuntó contra los manifestantes de la oposición. "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", manifestó.

En medio de esto, el Gobierno Nacional enfrenta acusaciones supuesto esquema de sobornos dentro de La Libertad Avanza. Fuente: Infobae y Perfil.

