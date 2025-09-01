YA ARRANCÓ

Elecciones 2025: ¿Cuánto dura la campaña electoral?

El miércoles inició la campaña para las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza, que se extenderá hasta pocos días previos a los comicios. Los detalles.

El miércoles inició la campaña para las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

El miércoles inició la campaña para las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

 Por Cecilia Zabala

La campaña electoral rumbo a las elecciones 2025 ya está en marcha en Mendoza. Desde este miércoles 27 de agosto, el “modo campaña” quedó oficialmente activado y se extenderá hasta dos días previos a los comicios, con lo que se espera gran movimiento de los candidatos.

Así, de acuerdo al cronograma electoral oficial en la provincia de Mendoza, la campaña se extenderá hasta el 24 de octubre, fecha en la que comenzará la veda.

Durante los próximos dos meses, se espera que los candidatos intensifiquen recorridas, encuentros con vecinos y presentaciones de propuestas, como ocurre cada dos años en la provincia.

Qué se elige en la provincia de Mendoza

En el plano provincial, estarán en juego 24 bancas de diputados y 19 de senadores provinciales, distribuidos entre los cuatro distritos electorales. Además, en 12 departamentos (Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe) se votará la renovación de la mitad de los concejales.

En los municipios donde se desdoblaron las elecciones, los cargos locales se definirán recién el 22 de febrero de 2026.

A nivel nacional, Mendoza elegirá cinco diputados nacionales. Para esos lugares competirán siete frentes, cuyos candidatos principales concentrarán gran parte de la campaña.

Publicidad en medios

El calendario que difundió la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza también marca que el 21 de septiembre comenzará la difusión de la campaña en radio y televisión, con espacios asignados a cada agrupación.

Con el inicio de esta etapa, Mendoza se encamina hacia unas semanas intensas de militancia, actos y propuestas políticas que marcarán la agenda hasta las elecciones del 26 de octubre.

