Javier Milei acusó al kirchnerismo sobre un posible atentado en su contra

Horas antes de su acto de cierre de campaña en Moreno de cara a las elecciones 2025 , y en medio de fuertes alertas de seguridad , el presidente Javier Milei lanzó una acusación contra la oposición . Aseguró que el kirchnerismo buscaría desestabilizar su Gobierno, incluso con la posibilidad de atentar contra su vida , lo que generó conmoción política.

La tensión creció cuando un dirigente kirchnerista lanzó una advertencia: “Mejor que no venga, no va a ser una piedra”. La amenaza coincidió con la agenda de Milei en Moreno, donde encabezará un multitudinario acto de campaña con un amplio despliegue de seguridad .

Según reveló NA , las declaraciones de Milei surgieron durante una entrevista en Casa Rosada con Louis Sarkozy , hijo del expresidente francés. Consultado sobre la conflictividad política , el mandatario fue tajante.

La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, generar manifestaciones violentas o intentar matarme. La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, generar manifestaciones violentas o intentar matarme.

El Presidente agregó que la oposición aplica la llamada estrategia de Hernán Cortés, que significa “ir a todo o nada”. Según Milei, esto incluye “inventar mentiras para tratar de desprestigiarlo” en plena campaña electoral.

El rol de su hermana Karina

En otro tramo de la entrevista, el mandatario defendió el trabajo de su hermana Karina Milei. “Logramos en tiempo récord hacer un partido político, algo casi imposible en Argentina. Gran mérito de mi hermana, que hizo un trabajo fenomenal”, afirmó.

Finalmente, Milei redobló sus críticas contra la izquierda y descartó cualquier tipo de acuerdo. “No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno, y cuando gobiernan, destruyen el país”, sostuvo. Además, calificó a los socialistas del siglo XXI como “psicópatas”.