Polémica

Javier Milei acusó al kirchnerismo sobre un posible atentado en su contra

El presidente Javier Milei acusó al kirchnerismo de buscar desestabilizar su Gobierno e incluso atentar contra su vida, horas antes de su acto en Moreno.

Javier Milei denunció un plan kirchnerista y advirtió sobre un posible atentado.

Javier Milei denunció un plan kirchnerista y advirtió sobre un posible atentado.

Por Sitio Andino Política

Horas antes de su acto de cierre de campaña en Moreno de cara a las elecciones 2025, y en medio de fuertes alertas de seguridad, el presidente Javier Milei lanzó una acusación contra la oposición. Aseguró que el kirchnerismo buscaría desestabilizar su Gobierno, incluso con la posibilidad de atentar contra su vida, lo que generó conmoción política.

El presidente Javier Milei participará este miércoles de un acto de campaña en Moreno, Buenos Aires, pese a la advertencia de las condiciones de seguridad del lugar. 
Acto oficial

Javier Milei desafía la advertencia del gobierno bonaerense y cierra la campaña en Moreno
Según reveló NA, las declaraciones de Milei surgieron durante una entrevista en Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés. Consultado sobre la conflictividad política, el mandatario fue tajante.

La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, generar manifestaciones violentas o intentar matarme. La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, generar manifestaciones violentas o intentar matarme.

El Presidente agregó que la oposición aplica la llamada estrategia de Hernán Cortés, que significa “ir a todo o nada”. Según Milei, esto incluye “inventar mentiras para tratar de desprestigiarlo” en plena campaña electoral.

El rol de su hermana Karina

En otro tramo de la entrevista, el mandatario defendió el trabajo de su hermana Karina Milei. “Logramos en tiempo récord hacer un partido político, algo casi imposible en Argentina. Gran mérito de mi hermana, que hizo un trabajo fenomenal”, afirmó.

Finalmente, Milei redobló sus críticas contra la izquierda y descartó cualquier tipo de acuerdo. “No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno, y cuando gobiernan, destruyen el país”, sostuvo. Además, calificó a los socialistas del siglo XXI como “psicópatas”.

