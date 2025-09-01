Cuenta regresiva

La Junta Electoral aprobó la boleta única para cargos nacionales por Mendoza

La Junta Electoral Nacional - Mendoza oficializó el modelo de boleta única que se usará en las elecciones generales del 26 de octubre de 2025.

Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

La Junta Electoral Nacional–Mendoza oficializó el modelo de boleta única que se utilizará en las elecciones generales del 26 de octubre de 2025 para cargos nacionales en la provincia. Con esta boleta única se avanza en la organización de los comicios.

El diseño, presentado por la empresa Bolt ante los apoderados partidarios y las autoridades del organismo de control, no recibió observaciones y fue aprobado por unanimidad.

La Junta Electoral estuvo integrada en esta ocasión por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Manuel Pizarro; la jueza federal con competencia electoral, Susana Pravata; y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay.

elecciones, boleta única, mendoza
Cómo funcionará la boleta única en Mendoza

La boleta llevará el color celeste, correspondiente a la urna identificada con la faja y la leyenda “Elección Nacional”. El orden de las agrupaciones políticas quedó definido de la siguiente manera:

  • 501 Fuerza Justicialista Mendoza

  • 502 Frente Verde

  • 222 Protectora Fuerza Política

  • 504 Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

  • 13 Movimiento al Socialismo

  • 506 Frente Libertario Demócrata

  • 503 Alianza Defendamos Mendoza – Provincias Unidas

  • 505 Alianza La Libertad Avanza

Con esta aprobación, Mendoza avanza en la organización de los próximos comicios, que marcarán un nuevo capítulo en la aplicación del sistema de boleta única en la provincia.

Elecciones 2025 en Mendoza: qué y cómo se vota

Estas elecciones se realizarán en conjunto con las nacionales, ya que así las convocó el gobernador Alfredo Cornejo. En estos comicios se elegirán 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales, repartidos entre las cuatro secciones que agrupa los departamentos. Además, los mendocinos votarán por cinco diputados nacionales.

junta electoral, boleta unica, elecciones argentinas,
A su vez, se elegirá la mitad de los concejales en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. En el resto, votarán cargos municipales el 22 de febrero de 2026.

Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) y los votantes encontrarán doble urna, una para los candidatos nacionales y otra para los provinciales, con distintos diseños.

