Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Revisá cómo está hoy el Paso Los Libertadores, que lleva a Chile. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.

La decisión se debe a que Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el puente del río Mendoza a la altura de Punta de Vacas, dañado como consecuencia de un accidente y no garantiza condiciones segura de transitabilidad hasta concluir con los trabajos de reparación.

Lee además
Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza
Atención: nieve en alta montaña y lluvia en el llano para Mendoza.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 2 de septiembre

Este paso representa una importante conectividad en la región sobre todo para la provincia de Mendoza y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Sin título
Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 1 de septiembre

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este sábado 30 de agosto

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 29 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 28 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 27 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de septiembre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de septiembre

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Te Puede Interesar

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.
Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Por Cecilia Zabala
Grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
demoras en el tránsito

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro

Por Pablo Segura
Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Por Sitio Andino Policiales