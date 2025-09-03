Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.

La decisión se debe a que Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el puente del río Mendoza a la altura de Punta de Vacas, dañado como consecuencia de un accidente y no garantiza condiciones segura de transitabilidad hasta concluir con los trabajos de reparación.

Este paso representa una importante conectividad en la región sobre todo para la provincia de Mendoza y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza. Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.