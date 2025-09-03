Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, permanece cerrado momentáneamente hasta nueva información este miércoles 3 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.
El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, permanece cerrado momentáneamente hasta nueva información este miércoles 3 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.
La decisión se debe a que Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el puente del río Mendoza a la altura de Punta de Vacas, dañado como consecuencia de un accidente y no garantiza condiciones segura de transitabilidad hasta concluir con los trabajos de reparación.
Este paso representa una importante conectividad en la región sobre todo para la provincia de Mendoza y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.
