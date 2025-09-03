En detalle

Elecciones 2025 en San Martín: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales, en San Martín estarán las de diputados y senadores del Segundo Distrito Electoral y de concejales.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de San Martín, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 6 concejales:

Departamentos que eligen 5 concejales:

Además, San Martín integra junto a Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz la Segunda Sección Electoral, donde se elegirán 5 senadores y 6 diputados provinciales.

Honorable Concejo Deliberante de San Martín.

Qué se vota en San Martín

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en San Martín estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Segundo Distrito Electoral y de los concejales. En este último caso, serán seis los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Martín

El concejo tiene 12 bancas: 5 de CM, 3 del PJ, 2 de Libres del Sur, 2 de LUM.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Mario César Rivero, Jorge Pedro Fontana y María de los Ángeles Ponce), 2 del PJ (Silvina Marisol Agüero y Lorenzo Ravazzani), 1 de Libres del Sur (Carolina Daiana Gizzi).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más: Beatriz Yolanda Morh (UCR-Cambia Mendoza), Juan Aldo Sergio Dubé (UCR-Cambia Mendoza), Leonardo Rubén Vilchez (Partido Justicialista-Unión Por la Patria), Érica Elizabeth Giménez (Libres del Sur), Andrea Paola Sacre (La Unión Mendocina) y Cristian Adrián Milio (La Unión Mendocina).

