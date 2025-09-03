A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

La Anses dio a conocer los detalles del programa Progresar correspondientes al mes de septiembre. Enterate cuándo cobrás y cuál es el monto que te corresponde.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió la información oficial sobre el programa Progresar para septiembre. En esta nota, te contamos con detalle las fechas de cobro y el monto que le corresponde a cada persona que recibe este beneficio.

Consultá cuándo cobrás y cuánto te corresponde de las Becas Progresar de septiembre

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Todos los titulares del programa recibirán en septiembre un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante se paga a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que acredita la regularidad en la cursada.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes

  • Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en septiembre

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
  • Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

