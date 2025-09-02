De cara a los comicios

Alfredo Cornejo: "El radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional"

Alfredo Cornejo habló del triunfo de la Unión Cívica Radical en Corrientes, el mal resultado de La Libertad Avanza y de las elecciones de octubre en Mendoza.

Alfredo Cornejo: El radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional.

Alfredo Cornejo: "El radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional".

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo, quien celebró en Corrientes el triunfo de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a los hermanos Valdés en las elecciones 2025 donde La Libertad Avanza apenas logró un cuarto puesto, habló sobre los resultados en esa provincia, sus expectativas para los comicios de octubre en Mendoza y el escándalo en el Gobierno Nacional por sospechas de corrupción.

El mandatario se refirió a los resultados de los comicios correntinos en los que la UCR no firmó una alianza con los libertarios, como sí lo hizo en la provincia de Mendoza, con un acuerdo con el presidente Javier Milei, sino que compitieron separados.

"No sé si esperaba un triunfo en primera vuelta, pero sí hubo una diferencia más amplia de la esperada, lo que determina según el sistema en Corrientes un triunfo en primera vuelta. Las elecciones provinciales desdobladas de las nacionales marcan plebiscitos de gestión. Evidentemente, el oficialismo logró retener el gobierno porque tiene una buena valoración de su administración, esa es la primera lectura", dijo Cornejo en una entrevista otorgada a Ámbito Financiero.

"La segunda es que la oposición, como en muchas otras provincias, no logra hacer pie ni ser confiable como alternancia. Me parece que esos dos factores se conjugan en un resultado muy contundente, de más de cincuenta puntos y casi treinta de diferencia", comentó.

cornejo y valdes en corrientes
En las elecciones del pasado domingo, Juan Pablo Vald&eacute;s se impuso con m&aacute;s del 50% de los votos.

En las elecciones del pasado domingo, Juan Pablo Valdés se impuso con más del 50% de los votos.

El segundo lugar fue para el peronista Martín Ascúa, lo siguió Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes) y Lisandro Almirón, este último candidato por La Libertad Avanza. El mandatario mendocino viajó a esa provincia y festejó con los hermanos Valdés.

Alfredo Cornejo habló de un radicalismo en "crisis"

Sobre la situación de la UCR, el gobernador aseguró: "Es un resultado muy, muy bueno. Para el radicalismo, es un aliciente que las buenas administraciones sean premiadas, porque el radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional, entonces retener las gobernaciones de provincias como Corrientes, que gobernamos hace muchos años, es positivo, como también lo fue retener Mendoza en 2023. Lo vemos positivo. Después, hay lecturas nacionales, pero no sé si son tan contundentes cuando la elección es desdoblada".

Cornejo analizó el mal resultado de los libertarios. Dijo que la performance "no fue muy buena", pero que era lo que esperaban las encuestas: "Da la impresión de que los ruidos políticos en lo nacional no han afectado a la marca. Si hubiesen ido en alianza, en una elección desdoblada, con Vamos Corrientes, hubiesen obtenido un triunfo y probablemente más legisladores provinciales de los que La Libertad Avanza metió en esta elección".

Las elecciones en la provincia de Mendoza

De cara a las elecciones de octubre, el mandatario analizó el panorama y se mostró confiado: "Es una expectativa positiva de que esta alianza de Cambia Mendoza, en la que básicamente el partido principal es el radicalismo de Mendoza con La Libertad Avanza, haga una una buena elección, ganando bien".

A su vez, elogió la gestión del radicalismo en la provincia: "Es de una administración que ha hecho los deberes en materia fiscal durante los últimos años y que no tuvo el beneplácito del Gobierno de Alberto Fernández, sino muy por el contrario. Creo que ese periodo le hizo mucho daño a la economía en general y a la de Mendoza en particular, con lo cual necesitamos estabilidad macroeconómica para nuestra producción".

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero
De cara a las elecciones de octubre, el mandatario analiz&oacute; el panorama y se mostr&oacute; confiado.

De cara a las elecciones de octubre, el mandatario analizó el panorama y se mostró confiado.

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre la supuesta corrupción en el Gobierno Nacional y su impacto en la economía

Cornejo también opinó sobre el escándalo por supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que afecta al Gobierno Nacional en los últimos días, a raíz de la difusión de audios que ya analiza la Justicia. "Es positivo que ante una mínima sospecha, grande o chica, la Justicia investigue rápido. Creo que en este caso es uno de los pocos casos nacionales de corrupción que ha habido una investigación rápida, con allanamientos rápidos", sostuvo.

Además, dijo que tiene "la esperanza" de que el caso "sea esclarecido cuanto antes", ya que "el ruido permanente y constante de un hecho de este tipo hace ruido sobre la marcha de la economía".

"Eso es lo que me me gustaría que se preservara. Si bien se han logrado cosas como la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, que son condiciones sine qua non, pero no suficientes para el crecimiento. El crecimiento de la economía es una demanda generalizada de la sociedad", señaló en la entrevista con el medio nacional.

"Hoy la baja de la pobreza es más derivada del freno de la inflación que del crecimiento de la economía. Nosotros necesitamos no solo que baje la pobreza por inflación, sino por más empleo, mejores salarios, mayor consumo y, fundamentalmente, más inversión. Y eso es una etapa que depende en parte de las señales políticas", añadió Cornejo.

